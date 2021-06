Langer Umzug: Abschied im Zoopark von den Erfurter Giraffen

Roter Berg. Am Donnerstag sind die Giraffen aus Erfurts Zoopark ausgezogen. Dhakija und Mayla sollen in Hodenhagen und in den Niederlanden ein neues Zuhause finden.

Sehr tränenreich und turbulent, wie Zoosprecherin Anne Protzel erzählt, verlief am Donnerstag das Verladen von Dhakija und Mayla, der beiden Erfurter Giraffen. „Wir haben hier heute die längste und kürzeste Verladung der Zooparkgeschichte erlebt“, sagte Protzel. Mayla hatte sich mehrere Stunden geweigert, auf den Spezialhänger zu gehen – trotz des Frischlaubs als Lockmittel. Erst nach viereinhalb Stunden hatte sie sich durch „Drängen“ ihrer Tochter Mayla entschlossen, auf den Spezialhänger zu gehen. Maylas Verladung hat 30 Sekunden gedauert.

In den speziellen und mit sechs Metern besonders hohen Lastfahrzeugen sind die beiden Netzgiraffen nun auf dem Weg in den rund 300 Kilometer entfernten Serengeti-Park im niedersächsischen Hodenhagen und den rund 500 Kilometer entfernten Zoopark Overloon in den Niederlanden. Dort sollen sie in Zukunft ein neues Zuhause finden.

Erfurter Giraffenanlage zu kleinen für die beiden Damen

Da Giraffen sehr scheu sind, hatten die beiden Tiere bereits Tage vor der Abreise den Aufbruch und Ablauf innerhalb ihres Geheges trainiert. Trotzdem hat es bis zur Abreise viele Stunden gebraucht, so Protzel. „Wir haben alles Mögliche versucht, damit Dhakija in den Wagen geht: Mit Zwieback gelockt, sie abgelenkt,... Sie hat immer mal um die Ecke geguckt und geschnuppert - und sich dann wieder umgedreht“, so Protzel. Am Ende habe ihre Tochter ihr von hinten einen finalen „Schubser“ in Richtung Anhänger gegeben.

Seit den 60er-Jahren wurden in Erfurt Giraffen gehalten. Die sechsjährige Mayla ist laut Protzel sogar eine „echte Erfurter Puffbohne“ - also in Erfurt geboren und aufgewachsen. Der Abschied sei entsprechend schwer gefallen. Die Erfurter Giraffenanlage war jedoch zu klein für die beiden Giraffendamen und potenzielle Giraffenbabys. Bereits im Mai hatte der Zoo angekündigt, dass man die Giraffen abgeben und die Anlage umbauen müsse, damit die Tierhaltung und Zucht in Zukunft artgerecht sein kann.

In den Niederlanden und Niedersachsen sollen Giraffenmutter Dhakija und ihre Tochter Mayla jeweils für Nachwuchs sorgen - der in ein paar Jahren im Idealfall in ein neu gebautes Giraffenhaus im Erfurter Zoo ziehen könnte. Bis zu vier erwachsene Giraffen plus deren Nachwuchs sollen dann dort leben. Ob der Neubau eines Giraffenhauses wirklich umgesetzt werden kann, bleibt offen. Bisher fehlen die Gelder.

