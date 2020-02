Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Adebars Rückkehr pünktlich zum Karneval in Görsbach

In Görsbach klappert es wieder. Ein Storch erreichte am Freitag das Nest über dem Goldene-Aue-Dorf. Der zweite Vogel des Paares muss wohl geahnt haben, dass Sonntag großer Karnevalsumzug in Görsbach war: Wie sich von Alt-Bürgermeister Siegfried Junker erfahren ließ, kehrte er genau an diesem Festtag zurück. Seit dem Jahre 1976 darf sich das Dorf jährlich über ein Weißstorchpaar freuen, das häufig auch brütet. Allein im ersten Jahr des Kommens nach Görsbach wurden vier Eier gezählt. Beobachten lassen sich die Tiere übrigens per Webcam unter storchenresidenz.de.