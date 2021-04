Alle Brunnen in Nordhausen sollen Anfang Mai wieder fließen

Nordhausen. Denkmalpfleger Thomas Osius aus Wipperdorf befreit den Meerpferdchen-Brunnen von Schmierereien und Schmutz.

Die Nordhäuser Stadtverwaltung ist derzeit dabei, ihre Brunnen und Wasserspiele nach der Winterpause wieder in Betrieb zu nehmen. Nach und nach sollen bis Anfang Mai alle Brunnen im Stadtgebiet wieder fließen, kündigt Rathaussprecher Lutz Fischer an. Derzeit werden an allen Brunnen in der Stadt die „Winter-Behausungen“ abgebaut und – wo nötig – kleine Reparaturen durchgeführt. So sorgt in diesen Tagen der Bau- und Denkmalpfleger Thomas Osius aus Wipperdorf am Meerpferdchen-Brunnen für eine Schönheitskur. Mit Chemie, Wasserdampf und Sandstrahlreinigung entfernt er Graffiti-Schmierereien und Schmutz, bevor er mit Mörtel auch Risse und Vandalismus-Schäden an Natursteinabdeckung und Meerpferdchen repariert.

Danach soll, wie bereits beim Neptun-Brunnen geschehen, ein Graffiti-Schutz aufgebracht werden. Der Meerpferdchen-Brunnen wurde bereits im vergangenen Jahr technisch saniert.