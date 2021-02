Der heftige Wintereinbruch sorgt weiter für Schneechaos in Thüringen. Das hat auch Auswirkungen auf den Präsenzunterricht an Schulen.

Auch am Mittwoch bleiben einige Schulen in Thüringen wegen des Winterwetters zu

Wegen der Auswirkungen des Winterwetters bleiben in Thüringen auch am Mittwoch einige Schulen geschlossen. An einigen Orten könnten Busse nicht alle Linien befahren und auch nicht alle Schulorte erreichen, hieß es dazu beim Bildungsministerium am Dienstag. Zudem seien verschiedene Schulgelände nicht beräumt, teils bestehe Gefahr durch Dachlawinen. In den geschlossenen Schulen finden damit auch keine Notbetreuung und kein Präsenzunterricht statt für bestimmte Schülergruppen, für die das unter den aktuellen Corona-Regeln eigentlich möglich ist.

Geschlossen bleiben demnach alle Schulen in Erfurt und im Kyffhäuserkreis. Zudem sind etwa auch einige Schulen in Eisenach, Gera und Jena sowie im Landkreis Gotha betroffen.

Wetterbedingt am Mittwoch geschlossene Schulen (Stand 17.30 Uhr):

Stadt Erfurt

alle Schulen

Kyffhäuserkreis

alle Schulen

Landkreis Gotha

Staatliche Grundschule "Brüder-Grimm-Schule" Gotha

Staatliche Grundschule Gotha-Siebleben

Staatliche Grundschule "Ludwig-Bechstein-Schule" Gotha

Staatliche Grundschule "Andreas Reyher" Gotha

Staatliche Grundschule "Josias Friedrich Löffler" Gotha

Staatliche Grundschule "Erich Kästner" Gotha

Staatliche Gemeinschaftsschule Gotha

Staatliche Regelschule "Conrad Ekhof" Gotha

Staatliche Regelschule „Andreas Reyher“ Gotha

Evangelische Regelschule Gotha

Staatliche Fachschule für Bau, Wirtschaft und Verkehr (Sonderregelung)

Stadt Eisenach

Regionales Förderzentrum Johannes Falk: bis 12. Februar 2021 wetterbedingt geschlossen (ggf. eingeschränkte Notbetreuung)

SBSZ "Heinrich Ehrhardt" Eisenach

Stadt Gera

Staatliche Berufsbildende Schule Wirtschaft/Verwaltung Gera

Staatliche Berufsbildende Schule Gesundheit, Soziales und Sozialpädagogik Gera

Weitere Nachrichten zum Thema: