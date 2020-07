Ausstellung am Stausee Kelbra schließt über den Sommer

Die Ausstellung „Der Helmestausee: Ein Stausee – viele Interessen“ im Foyer des Strandbads wird vorübergehend geschlossen. Das teilte Bettina Bauerschäfer vom Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz mit. Notwendig sei das, um während der Badesaison den ungehinderten Zutritt zum Strandbad gewährleisten zu können. Im September soll die Ausstellung wieder für Besucher geöffnet sein. Vogel-Beobachtungsmöglichkeiten bestehen rund um den Stausee, sowohl vom Vogelbeobachtungsturm am Campingplatz und vom Turm neben dem Hauptdamm als auch von der mobilen Beobachtungsstation des Naturparks Kyffhäuser am Südufer des Stausees, so Bauerschäfer.