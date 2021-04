Autokorso gegen Corona-Maßnahmen in Erfurt: Hunderte Fahrzeuge blockieren Innenstadt

Erfurt. Verkehrschaos in Erfurt: Das Bündnis "Thüringen steht zusammen" hatte am Samstagnachmittag einen Autokorso mit Hunderten Fahrzeugen durch die Landeshauptstadt initiiert.

In Erfurt ist es am Samstag wegen einer Corona-Demonstration unter dem Motto "Es reicht! Stoppt den Coronawahnsinn!" zu massiven Verkehrseinschränkungen gekommen. Rund 243 Autos waren hupend auf den Straßen rund um die Innenstadt aus Protest gegen die Corona-Maßnahmen unterwegs und legten von 15.50 bis 17.30 Uhr den Verkehr lahm, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Passanten und Autofahrer mussten sich an Kreuzungen bis zu 20 Minuten gedulden. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Der Korso brach mit Polizeibegleitung vom Güterverkehrszentrum aus Richtung Innenstadt auf. Zeitweise wurden Straßen komplett gesperrt. Betroffen von den Sperrungen waren neben der Weimarischen Straße u.a. auch die Stauffenbergallee, der Talknoten, der Gothaer Platz und der Juri-Gagarin-Ring.

Erfurts Innenstadt wegen Demonstration teilweise gesperrt Erfurts Innenstadt wegen Demonstration teilweise gesperrt Rund 243 Autos waren hupend auf den Straßen rund um die Erfurter Innenstadt aus Protest gegen die Corona-Maßnahmen unterwegs und legten von 15.50 bis 17.30 Uhr den Verkehr lahm. Foto: Bodo Schackow / dpa

Erfurts Innenstadt wegen Demonstration teilweise gesperrt Passanten und Autofahrer mussten sich an Kreuzungen bis zu 20 Minuten gedulden. Foto: Bodo Schackow / dpa

Erfurts Innenstadt wegen Demonstration teilweise gesperrt Der Korso brach mit Polizeibegleitung vom Güterverkehrszentrum aus Richtung Innenstadt auf. Foto: Bodo Schackow / dpa

Erfurts Innenstadt wegen Demonstration teilweise gesperrt Zeitweise wurden Straßen komplett gesperrt. Foto: Bodo Schackow / dpa



Erfurts Innenstadt wegen Demonstration teilweise gesperrt Betroffen von den Sperrungen waren neben der Weimarischen Straße u.a. auch die Stauffenbergallee, der Talknoten, der Gothaer Platz und der Juri-Gagarin-Ring. Foto: Landespolizeiinspektion Erfurt

Erfurts Innenstadt wegen Demonstration teilweise gesperrt Die Polizei registrierte 92 Verstöße gegen den Auflagenbescheid der Stadt. Foto: Bodo Schackow / dpa

Erfurts Innenstadt wegen Demonstration teilweise gesperrt Dazu zählen u.a., dass in den Fahrzeugen kein Mund-Nasen-Schutz getragen oder die Maximalbelegung von zwei Erwachsenen überschritten worden war. Foto: Bodo Schackow / dpa

Erfurts Innenstadt wegen Demonstration teilweise gesperrt Acht Personen erhielten nach Beendigung des Autokorsos eine Anzeige, weil sie ein Gruppenfoto schossen und trotz der Unterschreitung des Mindestabstands keinen Mund-Nasen-Schutz trugen. Foto: Bodo Schackow / dpa



Erfurts Innenstadt wegen Demonstration teilweise gesperrt Verschiedene Interessengemeinschaften, darunter solid-Erfurt und Friday for Futures, hatten zudem vor der Thüringer Staatskanzlei ab 14 Uhr eine Versammlung unter den Motto "Solidarische Pandemiebekämpfung jetzt" angemeldet. Foto: Bodo Schackow / dpa

Erfurts Innenstadt wegen Demonstration teilweise gesperrt Ohne Zwischenfälle endete diese mit 56 Teilnehmern eine Stunde später. Foto: Bodo Schackow / dpa



Anzeige wegen Gruppenfoto ohne Mund-Nasen-Schutz

Die Polizei registrierte 92 Verstöße gegen den Auflagenbescheid der Stadt. Dazu zählen u.a., dass in den Fahrzeugen kein Mund-Nasen-Schutz getragen oder die Maximalbelegung von zwei Erwachsenen überschritten worden war. Acht Personen erhielten nach Beendigung des Autokorsos eine Anzeige, weil sie ein Gruppenfoto schossen und trotz der Unterschreitung des Mindestabstands keinen Mund-Nasen-Schutz trugen.

Verschiedene Interessengemeinschaften, darunter solid-Erfurt und Friday for Futures, hatten zudem vor der Thüringer Staatskanzlei ab 14 Uhr eine Versammlung unter den Motto "Solidarische Pandemiebekämpfung jetzt" angemeldet. Ohne Zwischenfälle endete diese mit 56 Teilnehmern eine Stunde später.

Autokorso quer durch Suhl

Ein Autokorso mit 84 Fahrzeugen in Suhl verlief nach Polizeiangaben störungsfrei. Vom Saalfelder Marktplatz aus starteten 80 Teilnehmer ihren Protestzug. Mit lauter Musik und Forderungen wie "Masken runter, Gehirn an", "Keine Masken im Unterricht" und "Steckt euch eure Impfung in den Arsch" wurde die Kritik an den Maßnahmen kundgetan. In Gera erklärten die Fahrer des Autokorsos mit 256 Fahrzeugen, dass sie ihr normales Leben zurückhaben wollten.

Autokorso in Gera - Verkehrseinschränkungen in der Stadt Autokorso in Gera - Verkehrseinschränkungen in der Stadt Am Sonnabend startete 15.10 Uhr der zweite Autokorso durch Gera. Foto: Sylvia Eigenrauch

Autokorso in Gera - Verkehrseinschränkungen in der Stadt Mit ihm protestierten die Teilnehmer gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Sylvia Eigenrauch

Autokorso in Gera - Verkehrseinschränkungen in der Stadt Sie wollen ihr normales Leben zurück, erklärten die meisten. Foto: Sylvia Eigenrauch

Autokorso in Gera - Verkehrseinschränkungen in der Stadt Insgesamt 256 Fahrzeuge schlossen sich der Veranstaltung an. Foto: Sylvia Eigenrauch



Autokorso in Gera - Verkehrseinschränkungen in der Stadt Die Polizei begleitete die langsam fahrende Autoschlange durch die Stadt. Foto: Sylvia Eigenrauch

Autokorso in Gera - Verkehrseinschränkungen in der Stadt Frank Haußner, Dachdeckermeister aus Zeulenroda-Triebes, und nicht das erste mal Redner einer Anti-Corona-Demo, spricht zum Auftakt und fordert u.a. den Rücktritt der Bundesregierung. Geantwortet wird mit einem Hupkonzert. Foto: Sylvia Eigenrauch

Autokorso in Gera - Verkehrseinschränkungen in der Stadt Der Veranstalter Andreas Thomä (70) aus Gera inmitten der Fahrzeuge, die sich in der Industriestraße aufgestellt hatten. Foto: Sylvia Eigenrauch

Autokorso in Gera - Verkehrseinschränkungen in der Stadt "Wir sind das Volk" steht auf einer neuen Fahne, die über die Motorhaube des Fahrzeugs gespannt ist, in dem der Veranstalter fährt. Foto: Sylvia Eigenrauch



Autokorso in Gera - Verkehrseinschränkungen in der Stadt Olaf Wilke aus Gera präpariert sein Fahrzeug. Foto: Sylvia Eigenrauch

Autokorso in Gera - Verkehrseinschränkungen in der Stadt Frank-Ronald Gabler aus Gera ist das zweite Mal dabei und klebt ein Plakat des Virologen Christian Drosten an sein Fahrzeug, das diesen zum Hauptmann von Köpenick erklärt. Foto: Sylvia Eigenrauch

Autokorso in Gera - Verkehrseinschränkungen in der Stadt Plakate mit Politikern in Sträflingskleidung hatten viele an ihre Autos geklebt. Foto: Sylvia Eigenrauch

Autokorso in Gera - Verkehrseinschränkungen in der Stadt Angela Merkel in Sträflingskleidung als Plakat an einem Fahrzeug. Foto: Sylvia Eigenrauch



Autokorso in Gera - Verkehrseinschränkungen in der Stadt Wegen eines weiteren angemeldeten Autokorsos ist es am Sonnabend zu Verkehrseinschränkungen im Stadtgebiet Geras gekommen. Foto: Sylvia Eigenrauch

Autokorso in Gera - Verkehrseinschränkungen in der Stadt Wegen eines weiteren angemeldeten Autokorsos ist es am Sonnabend zu Verkehrseinschränkungen im Stadtgebiet Geras gekommen. Foto: Sylvia Eigenrauch

Autokorso in Gera - Verkehrseinschränkungen in der Stadt Wegen eines weiteren angemeldeten Autokorsos ist es am Sonnabend zu Verkehrseinschränkungen im Stadtgebiet Geras gekommen. Foto: Sylvia Eigenrauch

Autokorso in Gera - Verkehrseinschränkungen in der Stadt Wegen eines weiteren angemeldeten Autokorsos ist es am Sonnabend zu Verkehrseinschränkungen im Stadtgebiet Geras gekommen. Foto: Sylvia Eigenrauch



Auch in anderen Bundesländern hatten am Samstag Menschen gegen die Corona-Maßnahmen des Landes protestiert.

Weitere Nachrichten zum Thema: