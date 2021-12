Fast jeder fünfte Busfahrer fällt in Ilmenau wegen Krankheit kurzfristig aus

Ilmenau. Bei der Omnibusverkehr GmbH Ilmenau sind 20 von 91 Busfahrerinnen und Busfahrern wegen der Pandemie ausgefallen. Damit entfallen auch Fahrten.

„Aufgrund der aktuellen Pandemielage und der damit verbundenen gesetzlichen Maßnahmen kann die IOV Omnibusverkehr GmbH Ilmenau nicht mehr alle Leistungen absichern“, informierte das kommunale Verkehrsunternehmen auf seiner Facebookseite. Das betraf am Dienstag Fahrten der Linie C in Ilmenau, am 1. Dezember Fahrtausfälle im Stadtverkehr Ilmenau der Linie A und am 30. November die Linie 311 von Ilmenau nach Stadtilm und zurück. Man habe einfach zu hohe Krankenstände, sagte Technologe Diego Stateczny auf Nachfrage unserer Zeitung.

Etwa 20 der 91 Busfahrerinnen und Busfahrer sind derzeit wegen Erkältung, Corona oder Testpflicht ausgefallen, manche Meldungen bekomme man ganz kurzfristig, so dass man nur auf der Facebookseite taggleich die Ausfälle mitteilen könne. Für die Mitfahrenden gilt im Bus die 3G-Regel, das werde stichprobenartig von den Busfahrern kontrolliert.

„Gute Busfahrerinnen und Busfahrer sind unser wertvolles Kapital“, betont Matthias Höring, Geschäftsführer der IOV, in der Fahrgastzeitung „omni“. In diese Wertschätzung bezieht der Geschäftsführer alle Mitarbeiter des Unternehmens ein: in Werkstatt, Verwaltung, Servicecenter. Zum Mitteldeutschen Omnibustag in Gera wurden Busfahrer der IOV für ihr langjähriges, sicheres und unfallfreies Fahren im Linienverkehr ausgezeichnet. Fünf Busfahrer erhielten das persönliche Gütesiegel „Sicher und unfallfrei hinter dem Lenkrad eines Linienbusses“.

Für 15 Jahre Volker Ebert, Falk Gräßler und Ralf Koch, für 10 Jahre Holm Wallner und für fünf Jahre Uwe Jirsak. Dabei gibt es mehrere Zugangswege zum Beruf des Busfahrers. Ganz direkt geht es über eine dreijährige Lehrausbildung als Berufskraftfahrer Personenverkehr bei der IOV. Die IOV arbeitet mit der VerkehrsAusbildungEichhorn VAE GmbH aus Zella-Mehlis und der AGIL Ausbildungsgesellschaft Ilmtal mbH aus Marlishausen zusammen, um externe Interessenten für den Beruf als Busfahrer zu qualifizieren, aus- und weiterzubilden. Infrage kommen Quereinsteiger mit Berufserfahrung, etwa Lkw-Fahrer, aber auch Pkw-Fahrer. Die IOV zahle Tariflohn.

Alle Busfahrer der IOV müssen sich regelmäßig weiterbilden. Dazu gehört auch ein Fahrsicherheitstraining mit einem Linienbus, das im Juli auf dem Sachsenring bei Zwickau stattfand. In Zusammenarbeit mit der VAE GmbH in Zella-Mehlis absolvierten 14 Busfahrer der IOV ein Fahrsicherheitstraining mit verschiedenen Bussen, die im Linienverkehr eingesetzt werden. Dabei spielen Größe, Gewicht und Fahrzeugtechnik eine Rolle, wie ein Bus in vergleichbaren Situationen reagiert. Nach der Theorie ging es zu einem Bremsentest auf „schwimmenden“ Untergrund, auf extra gewässerten Gleitflächen. Wie den Bus wieder „einfangen“, wenn er aus der Spur gebrochen ist?

Das Training unter definierten Ausnahmebedingungen ohne Fahrgäste verlangte den Fahrern einiges ab. Eine Erkenntnis war, dass große, 15 Meter lange Busse, Dreiachser, wesentlich berechenbarer und stabiler reagieren als kleinere Fahrzeuge. Solche Trainings mit solchen Erfahrungen brauchen Busfahrer für den Alltag, um notfalls verantwortungsbewusst reagieren zu können, hieß es danach.