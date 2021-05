Autobahn: Baustelle im Eichsfeld, Unfall bei Bleicherode

Nordthüringen. Die Fahrbahn im Bereich der Etzelsbachbrücke bei Wingerode soll ab 20. Mai saniert werden.

Autofahrer müssen sich auf der Südharz-Autobahn weiterhin auf Baustellen einrichten. Vom 20. Mai bis 10. Juni wird zwischen den A 38-Anschlussstellen Heiligenstadt und Leinefelde-Worbis im Bereich der Etzelsbachbrücke die Fahrbahn auf beiden Richtungsseiten saniert, teilt die Autobahn GmbH des Bundes mit. Der Verkehr soll während der einzelnen Bauabschnitte mit jeweils einem Fahrstreifen an der Baustelle vorbeigeführt werden.

Zu einem Unfall kam es am Freitagnachmittag auf der A 38 zwischen Breitenworbis und Bleicherode in Richtung Leipzig. Der Fahrer eines BMW hatte bei Regen die Kontrolle über sein Auto verloren, war in die rechte Leitplanke eingeschlagen und dann auf der linken Fahrspur zum Stehen gekommen. Verletzt wurde niemand. Nach Auskunft der Feuerwehr waren aber Trümmer über eine Strecke von 200 Metern auf allen Spuren verteilt. Nachdem der Standstreifen gereinigt war, konnte der Verkehr über ihn einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.