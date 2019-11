Autovermieter kündigt nach Rassismus-Vorwürfen Thüringer Unternehmen

View this post on Instagram

Ich lebe seit 31 Jahren in Deutschland bin hier geboren und da lass ich mir nicht von einem Menschen sagen ich "Soll das Land verlassen" nur weil ihm unser aussehen nicht gefällt, Mein Comedy Kollege @nizarcomedy wollte sein Ersatzauto abholen, als Nizar ausstieg, sah ich wie der Typ am schimpfen war, ich mach die Fenster Scheibe runter und höre nur rassistische Sachen, ich versuche es bisschen mit witz zu lockern steig aus , als der Typ mich auch beleidigt, und mit Schläge gedroht hat, hab ich die Szene aufgenommen , leider nicht von Anfang an, ich musste es aufnehmen weil sonst hätte man es uns nicht geglaubt, ich bin wirkich der letzte der "Rassimus" in Spiel holt aber der Typ ist einfach nur ein Rassist, es ist traurig weil ich heute viele Leute in Thüringen kenngelernt habe die herzlich und offen waren , ich hab sogar in der Comedy Show wo ich heute war den 2.Platz gemacht, wo ich mich mega gefreut habe , aber solche Menschen verstehe ich nicht!! Wie kann man Menschen aufgrund ihres Äußeres so behandeln beschimpfen?? Bin grad bisschen aufgebracht, tut mir leid das ich euch damit nerve aber bei sowas kann ich mein Mund nicht halten !!