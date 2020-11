Bad Langensalzaer Senioren negativ auf Corona getestet

170 Tests wurden von Bewohnern und Mitarbeitern in einem Bad Langensalzaer Pflegeheim genommen.

Bad Langensalza. Nach einer Corona-Infektion einer Bewohnerin in einem Pflegeheim in Bad Langensalza wurden auch alle anderen Bewohner und Mitarbeiter getestet.

Die ersten Ergebnisse eines großangelegten Corona-Tests im Bad Langensalzaer Awo-Seniorenheim, dem Haus an der Salza, liegen vor. Wie es von Awo-Sprecher Dirk Gersdorf heißt, waren nach einem positiven Test einer Bewohnerin letzte Woche – sie wird weiter in der Einrichtung versorgt – alle weiteren 93 Bewohner am Sonntag negativ auf das Virus getestet worden. „Für uns eine sehr positive Nachricht.“ Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog