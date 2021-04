Bauarbeiten in Sundhausen wirken sich auf Regionalbuslinie 20 aus

Sundhausen. Die Bushaltestelle in der Uthleber Straße kann voraussichtlich bis zum 16. April nicht bedient werden.

Aufgrund von Bauarbeiten in Sundhausen kommt es ab sofort bis voraussichtlich 16. April zu Behinderungen auf der Regionalbuslinie 20, teilen die Nordhäuser Verkehrsbetriebe mit. „In diesem Zeitraum kann die Haltestelle Sundhausen/Uthleber Straße in Richtung Nordhausen nicht bedient werden“, erklärt Verkehrsmeister Gerd Grübner. „Eine Ersatzhaltestelle wird am Friedhof in Sundhausen eingerichtet.“

Weitere Fragen beantworten die Mitarbeiter im Stadtwerke-Servicecenter gern telefonisch unter 03631 / 62 91 70. Das Servicecenter hat täglich von 8.30 bis 12.30 Uhr sowie von 13.15 bis 17 Uhr geöffnet. Außerhalb dieser Öffnungszeiten stehen die Mitarbeiter der Betriebsleitzentrale unter 03631 / 63 92 15 zur Verfügung.