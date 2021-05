Bauprojekt an der Grundschule Petersdorf ist beendet

Petersdorf. Nordhausens Oberbürgermeister Kai Buchmann blickt zufrieden auf die Sanierung der Petersdorfer Schule.

Die Sanierung der Grundschule Petersdorf ist abgeschlossen, berichtet die Nordhäuser Stadtverwaltung. Seit 2019 sind die Arbeiten in zwei Bauabschnitten geleistet worden. Durch diese Aufteilung habe man die Beeinträchtigungen für die Schüler verringern können, meint die Stadtverwaltung.

Ein dritter Bauabschnitt umfasste die Modernisierung des Eingangsbereichs. Die Stadt investierte in die Gestaltung des Schulhofes rund 600.000 Euro.

„Die Grundschule Petersdorf hat sich in der Schullandschaft der Stadt Nordhausen etabliert und wird angenommen“, erklärt Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos). „Als Stadt haben wir in den vergangenen Jahren viel in den Standort investiert und damit den Schülern eine gute und zukunftstaugliche Lernumgebung geschaffen.“

Umbauarbeiten im laufenden Betrieb seien nicht immer einfach, weiß Buchmann. „Daher gilt mein Dank allen Beteiligten, den Kindern, den Lehrenden, aber auch den Eltern der Schulkinder.“

Kernstück der Sanierung der Grundschule war die Umgestaltung des Schulhofes. So wurde der gesamte Untergrund des Hofbereichs abgetragen, bezüglich der Tragfähigkeit aufgebessert und neu gepflastert. Die Umgestaltung des Schulhofes erfolgte mit der Schaffung von neuen Wegen, Bäumen, einer Spielfläche mit Anlagen zur motorischen Weiterentwicklung, einem Klettergerüst und einer eingezäunten Sportfläche mit neuem Belag sowie einer umlaufenden Bahn. Die zwischenzeitlich aufgetretenen Tüv-Mängel wurden abgestellt und beseitigt. Die Kosten trug die Versicherung des beauftragten Planungsbüros. Die Anlage ist mittlerweile komplett durch den TÜV freigegeben.

Die Regenwasserentwässerung des Schulhofs wurde ebenfalls saniert. Auch der Eingangsbereich und das Treppenhaus der Schule sind neu gestaltet. Die zentrale Treppenanlage im Gebäude ist an das Niveau des Außengeländes angepasst und dadurch der Zugang zum Schulgebäude verbessert worden, berichtet die Stadtverwaltung.

Im vergangenen Jahr sei zudem auch die Sicherheit für die Schulkinder durch die Installation einer neuen Fußgängerampel vor der Grundschule sowie die Verlagerung der Haltestelle für den Schulbus verbessert worden.