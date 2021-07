Beutenberg spielt in der Champions League

Wo ist was am Beutenberg in Jena? 1: Max-Planck-Institut für Biogeochemie, 2: Institut für Angewandte Physik, 3: Max-Planck-Institut für chemische Ökologie, 4: Leibniz-Institut für Photonische Technologien, 5: Betriebsgebäude, 6: Wacker Biotech GmbH, 7: Technologie- und Innovationspark, 8: Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik, 9: Abbe Center of Photonics, 10: Forschungszentrum Beutenberg, 11: Zentrum für Innovationskompetenz (ZIK) Septomics, 12: Abbe-Zentrum, 13. Kursraum FSU, 14: Zentrum für Molekulare Biomedizin 15: Bioinstrumentezentrum, 16: Kita Beutenberg, 17: Leibniz-Institut für Alternsforschung – Fritz-Lipmann-Institut,18: Leibniz-Institut für Naturstoff-Forschung und Infektionsbiologie - Hans-Knöll-Institut.