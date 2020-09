Hans-Jürgen Weidt ist Bürgermeister in Werther.

Langzeitfolgen der Corona-Pandemie in Werther: „2021 wird finanziell noch schwerer“

Die Landesregierung hatte im Frühjahr angekündigt: Alle Eltern müssen von Mitte März bis August, also für die Zeit der Schließung und des eingeschränkten Regelbetriebs, keine Kindergartengebühren zahlen. Dafür sollten die Gebühren an die Kommunen gezahlt werden, die Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft haben. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenfreien Corona-Liveblog.