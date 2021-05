Eine Wählerin bei ihrem ersten Bürgermeisterwahlgang am 25. April in Werther.

Corona-Fall kurz vor der Stichwahl in Werther

Werther. Wahlleiter Hans-Jürgen Weidt gibt grünes Licht für den Sonntag.

Nach einem Covid-19-Verdachtsfall in der Gemeindeverwaltung von Werther kam in dieser Woche die Frage auf, ob die Bürgermeister-Stichwahl am Sonntag, 9. Mai, gefährdet sein könnte.

Am Dienstag zeichneten sich bei einem Mitarbeiter leichte Symptome ab. Daraufhin sei unverzüglich eine Testung veranlasst worden, berichtet Wahlleiter Hans-Jürgen Weidt. Zur Bestätigung des positiven Ergebnisses sei ein PCR-Test bei dem Mitarbeiter vorgenommen worden. Am Mittwoch habe die Gemeindeverwaltung die Nachricht erhalten, dass dieser Test ein positives Ergebnis hat. Deshalb wurden alle Kollegen durch das Gesundheitsamt befragt und zum Teil in Quarantäne gesetzt.

Am Donnerstag seien alle Mitarbeiter, die Kontakt hatten, einem PCR Test unterzogen worden. Alle Ergebnisse seien negativ.

In Zusammenarbeit mit den Kreisbehörden sei es gelungen, betont Weidt, durch Ausnahmeregelungen die Verwaltung und das Briefwahllokal am Sonntag zu besetzen. Auf die Wahllokale in allen Ortsteilen von Werther habe die Situation keinerlei Einflüsse, „da es keine Kontakte zu Mitarbeitern der Verwaltung gab und auch nicht geben wird“, sagt Weidt. Er könne versprechen, dass eine sichere Stichwahl unter den aktuellen Hygiene-Regeln gewährleistet ist.