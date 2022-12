Berlin. Corona-, Grippe- und RS-Virus sind gerade im Umlauf. Die Unterschiede sind schwer erkennbar. Doch es gibt ein paar eindeutige Symptome.

Nach milden Temperaturen im Herbst stehen den Menschen in Deutschland im Dezember die ersten frostigen Tage bevor. "Schneemassen & sibirische Kälte" sind ab Sonntag (3. Advent) möglich, heißt es in einer Prognose von Meteorologe Dominik Jung. Das Leben verlagert sich in diesen Zeiten noch mehr nach drinnen – damit steigt auch die Gefahr einer Infektion an. Das Coronavirus gehört für die meisten Menschen mittlerweile zum Alltag dazu – viele sind mehrfach geimpft und haben auch schon eine Infektion überstanden. Doch auch Mehrfachinfektionen sind möglich. Hinzu kommt: SARS-CoV-2 ist nicht das einzige Virus in Deutschland.

Corona, RS-Virus und Grippe im Umlauf: Gleiche Symptome erschweren Diagnose

Aktuell stellt das RS-Virus Kinderkliniken vor große Herausforderungen. Gerade für Kleinkinder kann eine RSV-Infektion gefährlich sein. Im Unterschied zu Corona oder der Grippe gibt es bislang keine Impfung gegen den Erreger. Umso wichtiger ist es, Symptome richtig zu deuten und im Ernstfall einen Arzt aufzusuchen. Das Problem: Die drei Erreger sind sich im Hinblick auf die Symptome sehr ähnlich. Hinzu kommt, dass nicht immer alle Symptome auftreten müssen und diese auch noch unterschiedlich stark ausgeprägt sein können. Manche Infektionen verlaufen sogar Asymptomatisch – also ohne erkennbare Symptome.

Corona-, Grippe- und RS-Viren verbreiten sich nicht nur auf ähnliche Art und Weise, sie führen auch zu täuschend ähnlichen Symptomen. So werden sowohl bei Covid-19 als auch bei einer Grippe- oder einer RSV-Infektion häufig Fieber und trockener Husten beobachtet. Manchmal treten auch Hals- oder, bei Corona seltener, Gliederschmerzen auf. Alle drei Infektionskrankheiten haben gemein ist, dass Niesen kein Symptom ist. Das könnte Sie interessieren: RS-Infektion – das sind die typischen Symptome bei Kindern

Corona-, RS- oder Grippe-Infektion? Wie Sie die Symptome unterscheiden können

In drei Punkten lassen sich die Symptome von Corona, Grippe und RS-Virus unterscheiden:

Grippesymptome treten sehr schnell nach Krankheitsbeginn auf. Grippe-Infizierte fühlen sich innerhalb weniger Stunden sehr krank und haben oft Fieber.

Der Verlust von Geschmack- und Geruchssinn ist ein typisches Symptom einer Corona-Infektion.

Gliederschmerzen und Kopfweh sind typisch für die Grippe und bei Covid-19 und RSA eher seltener.

RSA ist eine Infektion der oberen Atemwege – typische Symptome für Atemwegsinfekte sind Schnupfen und trockener Husten.

Es gibt zudem weitere Anzeichen, die auf eine Grippe-Infektion deuten können. Dazu zählen: Allgemeine Schwäche, Schweißausbrüche, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall. Letzte Sicherheit bietet allerdings bloß ein PCR-Test. Den gibt es sowohl für Corona- als auch RS- und spezielle Inflenza-Viren. Wann ein solcher PCR-Test notwendig ist, entscheidet der Arzt. Mittlerweile gibt es für den Nachweis vieler Krankheitserreger auch Schnelltests, die direkt in einer Arztpraxis ausgewertet werden können. Schnelltests auf Corona können zudem im Einzelhandel oder in Apotheken gekauft werden.

Erreger (Virus) Coronavirus RS-Virus Grippevirus Typische Symptome Halsschmerzen, Husten, Fieber, Schnupfen, Verlust von Geschmacks- und Geruchssinn, Kopf- und Gliederschmerzen Schnupfen, Husten, Fieber, knisternde Geräusche bei der Atmung, Atemprobleme Fieber, Halsschmerzen, trockener Husten, Muskel-, Glieder- und Kopfschmerzen Inkubationszeit mehrere Tage – anfangs oft nur leichte Symptome mehrere Tage – anfangs oft nur leichte Symptome erste (oft stark ausgeprägte) Symptome nach zwei bis drei Tagen Impfung Ja – verschiedene Impfstoffe (auffrischen nötig) nein Ja – aber nur gegen bestimmte (Inluenza-)Virenstämme Erreger SARS-CoV-2 (mittlerweile viele Mutationen) Humane Respiratorische Synzytial-Virus verschieden – etwa Rhino- und Influenzaviren verschiedener Stämme

Symptome bei Corona-, RS- und Grippe-Infektion: Diese Beschwerden lassen sich leichter zuordnen

Festgehalten werden kann: Die Symptome – die Coronavirus, RS-Virus und Grippeviren verursachen können – sind nicht leicht zu unterscheiden. Gerade Fieber ist ein Symptom, das auf alle drei Infektionen hinweisen kann. Allerdings gibt es auch typische Anzeichen, die sich leicht zuweisen lassen. Der Verlust des Geschmacks- und Geruchsinns etwa ist typisch Corona. Glieder- und Kopfschmerzen treten eher bei der Grippe auf und RS-Infizierte entwickeln häufig Beschwerden der oberen Atemwege. Symptome auf das RS-Virus treten bei Kindern zudem stärker auf als bei gesunden Erwachsenen.

In jedem Fall sollten Sie aber zu Hause bleiben, wenn Sie an Symptomen leiden. Sie schützen damit Ihre Mitmenschen – und tun sich selbst etwas Gutes.

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.