Corona-Infektion an Nordhäuser Gymnasium - Rund 200 Betroffene

Die richtigen Corona-Maßnahmen brauchen Zeit, um ihre volle Wirkung zu entfalten. Was wirklich hilft, sieht man oft erst später. In der Wirtschaftspolitik heißt dieses Phänomen "Verzögerungseffekt" und er greift auch bei der Coronapandemie.

Nordhausen. Sechs Südharzer zurzeit an Covid-19 erkrankt. Nach dem Corona-Fall am Gymnasium gibt es rund 200 Betroffene in rund zehn Klassen. Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz unterstützen nun Kontaktverfolgung.

Was für ein Ferienbeginn: Am Freitag wurde eine Corona-Infektion am Humboldt-Gymnasium bekannt. Ob sich ein Schüler oder Lehrer angesteckt hat, teilte das Gesundheitsamt nicht mit. Der Kreis direkten Kontaktpersonen ist allerdings groß: „Wir reden von bis zu 200 Betroffenen in rund zehn Klassen“, erklärte Jessica Piper, Sprecherin des Landratsamts.Sie alle sollten nun ihre Kontakte minimieren. Auch dürfen sie vorerst den Landkreis nicht verlassen. Die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes wollen sämtliche Kontaktpersonen anrufen. Tests sollen folgen. Der Landkreis hat seinen Krisenstab reaktiviert und eine Hotline eingerichtet.