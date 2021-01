Corona-Schnelltester des DRK übernehmen nach den Ferien Schnelltests in Kyffhäuser Schulen

Sondershausen Ersten Corona-Schnelltester werden am Freitag durch das Deutsche Rote Kreuz geschult. Auch die Bundeswehr hat Interesse an der Schulung angemeldet.

Die ersten Corona-Schnelltester hat der DRK-Kyffhäuserkreisverband nach dem von ihm entwickelten Konzept am Freitag, 22. Januar, geschult. In zwei Schulungen wurden zwölf Teilnehmer mit medizinischen Vorkenntnissen aus dem Landratsamt, vom Katastrophenschutz und der Stadtverwaltung Sondershausen mit der Durchführung eines Schnelltests vertraut gemacht, erklärte Sven Oesterheld vom DRK Kreisverband.

Zur zweistündigen Schulung gehören Erklärungen zum Testkit, der persönlichen Schutzausrüstung und die praktische Ausführung des Nasen- oder Rachenabstrichs. Am Ende der Schulung erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat, das sie berechtigt, die Schnelltests durchzuführen. Die Rückmeldung der Kursteilnehmer sei positiv gewesen, sagte Oesterheld. Für die nächsten Schulungen gab es sogar noch Anregungen für den Praxisteil.

Die Tipps können die Ausbilder vom DRK bereits in der nächsten Woche anwenden. Dann sollen weitere, diesmal ehrenamtliche Helfer geschult werden. Drei Kurse in den Räumen des DRK Kyffhäuserkreisverbands seien bereits geplant, erklärte Oesterheld. Weitere Anfragen habe das DRK auch schon erhalten. Die Bundeswehr habe Interesse an Schulungen geäußert, so Oesterheld. Und der Bedarf werde noch steigen, vermutet er. Bund und Länder haben eine Initiative gestartet, bei der Ehrenamtliche und die Bundeswehr bei der Testung in Pflegeheimen aushelfen sollen. Dafür müssen nun die Helfer nun auch ausgebildet werden, so Oesterheld.

Unterstützung wird das DRK mit seinen ehrenamtlichen und nun geschulten Mitgliedern ab der ersten Februarwoche auch in den Schulen des Kyffhäuserkreises leisten. In sieben Schulen werden nach den Ferien die Schnelltester des DRK bei Lehrern und Schülern der Abschlussklassen, die für Präsenzunterricht in die Schulen kommen dürfen, freiwillige, kostenfreie Antigenschnelltests machen. Von Montag bis Freitag werde man voraussichtlich im Einsatz sein, so Oesterheld. Eine Anfrage habe es auch schon von einem Unternehmen gegeben, das 100 Mitarbeiter alle 14 Tage testen lassen wolle.