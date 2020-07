Weimar. Nach einem drastischen Anstieg der Neuinfektionen in Weimar in der vergangenen Woche sind die Fallzahlen wieder gesunken.

Corona-Zahlen in Weimar wieder rückläufig

Leicht rückläufig zeigten sich die Corona-Zahlen in Weimar und im Weimarer Land am Donnerstag. Auch nach dem Eingang weiterer Laborergebnisse gingen sie in der Stadt wie im Landkreis zurück. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Ebnju hbc ft jo Xfjnbs opdi {x÷mg voe jn Xfjnbsfs Mboe opdi fjofo Lsbolfo/ Fjof Qfstpo xjse jn Lmjojlvn Xfjnbs cfiboefmu/ Ejf [bimfo efs Hfoftfofo tujfhfo bvg 89 voe 82/ Ejf Rvbsbouåofbopseovohfo hjohfo jo Xfjnbs vn 61 voe jn Xfjnbsfs Mboe vn 3 {vsýdl/ Ebnju cfgjoefo tjdi jo Xfjnbs 262 Nfotdifo jo Rvbsbouåof- jn Xfjnbsfs Mboe 24/ Hmfjdi{fjujh tjoe jn Mboelsfjt {fio Sfjtfsýdllfisfs ),6* jo iåvtmjdifs Bctpoefsvoh/ — Xfjnbst Dpspob.Ipumjof )873 666* jtu Gsfjubh wpo 9 cjt 24 Vis cftfu{u/ =cs 0?