Coronavirus in Erfurt: 79 Neuinfektionen und vier Todesfälle

79 Neuinfektionen in den zurückliegenden 24 Stunden meldete das Gesundheitsamt am Mittwochmorgen. Vier weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 wurden während dieser Zeit registriert.

Stand Mittwoch, 13. Januar, 8 Uhr, wurden in der thüringischen Landeshauptstadt insgesamt 3611 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 187,9 und ist damit leicht angestiegen. Am Vortag lag der Wert bei 184,1.

Die Zahl der als genesen geltenden Menschen ist um 26 auf 2600 gestiegen. 93 Personen sind insgesamt verstorben. Damit gibt es in Erfurt 918 nachgewiesene aktive Infektionen mit dem Coronavirus.