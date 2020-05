Die Sperrmüll-Entsorgung wurde auch in den vergangenen Wochen im Kreis nie unterbrochen.

Blankenhain. Neu sind Container zur Entsorgung von Elektro-Kleingeräten in Kranichfeld und Mellingen.

Deponie Blankenhain wieder offen

Bei der Müllentsorgung müssen die Bürger des Weimarer Landes keine Einschränkungen mehr befürchten: Auch die Leistungen für Sperrmüll und Grünschnitt wurden in der Corona-Krise aufrechterhalten, teilte der amtierende Werkleiter der Kreiswerke, Frank Gerhardt, mit. Die Deponie Blankenhain sei ab sofort wieder zu den gewohnten Zeiten geöffnet: montags und freitags jeweils 10 bis 17 Uhr. Neu im Angebot sind Container zur Entsorgung von Elektro-Kleingeräten in Kranichfeld (An dem Bahnhofe) und Mellingen (Brauhausstraße).