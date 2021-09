Deutliche Indizien für römisches Militärlager bei Mühlhausen

Unstrut-Hainich-Kreis. 7000 Jahren Siedlungsgeschichte auf der Spur: Ausgrabungen im Vorfeld auf die Ortsumgehung der B 247 bei Mühlhausen bringen wertvolle Funde zutage.

Eine der ältesten Nord-Süd-Verbindungen in Deutschland und damit eine Spange zwischen den Alpen und Skandinavien muss schon vor mehreren Tausend Jahren Mühlhausen tangiert haben. Archäologen und Historikern ist zwar nicht neu, dass sich auf der Westseite des Thüringer Beckens mit der heutigen Bundesstraße 247 schon weit vor der Römischen Königszeit ein wichtiger Handels- und Verkehrsweg bestanden hat.

Doch im Zuge der seit mehr als fünf Jahren laufenden Baugrunduntersuchungen und archäologischen Grabungen im Vorfeld der Ortsumgehungen von Großengottern, Höngeda, Mühlhausen und Kallmerode dürften sich vermutlich auch neue Erkenntnisse zur einstigen Verkehrsinfrastruktur ergeben.

Drei Grabungsteams mit bis zu 50 Mitarbeitern über 30 Fundstellen

Christian Tannhäuser (links) und Robert Knechtel informierten über das archäologische Großprojekt im Vorfeld der Ortsumgehung der B 247. Foto: Reiner Schmalzl

Denn erste Befunde weisen darauf hin, dass sich stellenweise genau auf der jetzt neu zu bebauenden Trasse der B 247 bereits einmal befestigte Wege befunden haben müssen. Auf der Neubaustrecke von mehr als 30 Kilometern und einer Ausgrabungsfläche von etwa 40 Hektar haben seit 2016 drei Grabungsteams mit bis zu 50 Mitarbeitern über 30 Fundstellen untersucht.

In einem ersten Fazit zogen Christian Tannhäuser und Robert Knechtel vom Thüringischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie am Mittwoch in der Mühlhäuser Kornmarktkirche Fachpublikum und viele interessierte Gäste in den Bann. Die promovieren Archäologen lieferten zeitlich als auch räumlich tiefgreifende Einblicke.

So trafen die Grabungsteams bei Großengottern, Schönstedt und Höngeda auf Spuren der ersten Bauern in Thüringen. Und zwar am Beispiel sogenannter Linearbandkeramik um 5500 bis 5000 vor Christus. Und bei Schönstedt fand sich eine Siedlung mit fünf Hofstellen mit Langhäusern.

„Unsere Aufgabe ist es, eine bestimmte Lebenswelt zu rekonstruieren“, sagte Tannhäuser. Zur Bronzezeit (2200 bis 750 vor Christus) sind die Experten in Görmar, Großengottern, Reiser und Schönstedt fündig geworden. Vor den Toren Mühlhausen wiederum belegten entsprechende Funde eine Siedlung der späten vorrömischen Eisenzeit (200 bis 100 vor Christus).

Hunderte Fundstücke aus Metall und Teile von Legionärsgeschirr

Ein ans Tageslicht getretener signierter Teller aus Terra Sigillata, zwischen 10 vor und 10 nach Christus im heutigen Lyon hergestellt, weist auf einstige Handelsbeziehungen hin. Bemalte Drehscheiben, Keramik und Münzen aus Norditalien stehen ebenfalls dafür.

Hunderte Fundstücke aus Metall bei Reiser und Teile von Legionärsgeschirr deuten auf römisch-germanische Kontakte in Thüringen, die so bislang nicht bekannt waren. Christian Tannhäuser sieht dies als deutliche Indizien für eine römische Kultur bei Mühlhausen noch vor der Varusschlacht in der zweiten Hälfte des Jahres 9 nach Christus im Teutoburger Wald. In Nordthüringen könnte es möglicherweise einmal ein römisches Militärlager gegeben haben.

Im Oktober sollen die archäologischen Fundplätze an die Baufirmen übergeben werden, um mit den ersten Bauwerken für die Ortsumfahrung starten zu können. Die Archäologen indes brauchen mit weiteren Experten nun Jahre für die wissenschaftliche Aufarbeitung der Funde und Befunde im Zuge des archäologischen Großprojektes.

Die aktuelle Sonderausstellung „Roms verlorene Provinz“ kann noch bis 26. September im Kulturhistorischen Museum in Mühlhausen besichtigt werden.

