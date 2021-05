Dracula-Burg belohnt Corona-Impfung mit Besuch im Folterkeller

Der Touristenmagnet Burg Bran nahe der Stadt Brasov ist an jedem Mai-Wochenende einer der vielen Schauplätze von Impf-Marathons, mit denen Rumänien den Immunisierungsprozess im Land beschleunigen will.

Rumänen, die ihre Angst vor Corona-Impfungen überwunden haben, werden in der berühmten Dracula-Burg Bran mit mittelalterlichem Horror belohnt: Sie dürfen gratis den Folterkeller der Burg besuchen, kündigt das Burgmuseum auf seiner Homepage an. Ohne Anmeldung kann jeder Interessent mit Wohnsitz in Rumänien im zur Burg gehörigen alten Zollhaus gratis von einem mobilen Team geimpft werden. Dafür bekommen die Impfwilligen ein „Diplom“, das deren Mut attestiert. Die malerische Burg soll den irischen Autor Bram Stoker (1847-1912) zu seinem Schauerroman über den Vampir „Dracula“ inspiriert haben.

Damit ist der Touristenmagnet Burg Bran nahe der Stadt Brasov an jedem Mai-Wochenende einer der vielen Schauplätze von Impf-Marathons, mit denen Rumänien den Immunisierungsprozess im Land beschleunigen will. Bisher haben 3,6 Millionen Rumänen mindestens eine Impfdosis erhalten, 2,3 Millionen auch die zweite, bei einer Bevölkerung von etwa 20 Millionen. Impf-Skepsis soll vor allem bei älteren Menschen verbreitet sein, die auf dem Land leben, wie Medien berichteten.