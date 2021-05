Ein Filmset an der Zorge in Nordhausen

Nordhausen. Regisseurin Christina Friedrich dreht in ihrer Heimatstadt die ersten Szenen für ihren neuen Spielfilm „Zone“ und nutzt dafür das alte Schachtbau-Gelände.

Das alte Schachtbau-Gelände an der Grimmelallee hat schon viel erlebt. Ein Filmset ist es zum ersten Mal. Christina Friedrich dreht hier seit Donnerstag Szenen für ihren neuen Spielfilm „Zone“.

Die Regisseurin kehrt heim. Sie kennt den verlassenen Ort noch aus anderen Zeiten. Als Schülerin flitzte sie hier über den Hof zur Produktiven Arbeit (PA) ihrer Lenin-Schule. Sie erinnert sich an Weihnachtsfeiern in dem Gebäude-Ensemble. Ihr Vater war Maschinenbau-Ingenieur im Schachtbau-Betrieb.

Jetzt verfilmt Christina Friedrich ihren eigenen Roman „Keller“. Es ist die Geschichte eines Mädchens mit übersinnlichen Fähigkeiten. Das Kind wächst in einer Stadt am Harz auf. Es verliert seine Heimat unter den Bomben des Krieges. Fortan ist das Mädchen tot und lebendig zugleich.

Vor Jahren schrieb Friedrich ihren Roman in der Limlingeröder Dichterstätte. Auf vielen Seiten des Buches ist Nordhausen erkennbar. Dass nun auch ein Großteil des Films hier entsteht, ist nur konsequent – und hiesiger Hilfsbereitschaft zu verdanken. Die sei nicht selbstverständlich, weiß Herstellungsleiter Franz Liebig aus Erfahrung. Setdesigner Felix Lindner spricht ebenso von „viel Verständnis und Entgegenkommen“.

Großes Ziel sind die Filmfestspiele in Cannes 2022

Der Unternehmer Axel Heck hilft tatkräftig. Auch im Nordhäuser Rathaus sitzen Unterstützer der Dreharbeiten.

Die verwaisten Bauwerke an der Grimmelallee sind ein Glücksgriff. „Hier spürt man die Historie“, sagt Felix Lindner, „hinter jeder Tapete.“ Von dieser Authentizität profitiere am Ende auch der Film, ist der Szenograf überzeugt.

Kameramann Sönke Hansen bei den Dreharbeiten im alten Schachtbau-Gebäude. Foto: Marco Kneise

Julischka Eichel entspannt in einer Drehpause. Sie schaut zum Klinkerbau: „Wunderschön“ sei es hier, sagt die Schauspielerin. „Wie ein Wald – nur mit Gebäuden“, fügt sie lachend hinzu. „Eine Art von Verwunschen.“ Die Tübingerin erfreut sich an der Arbeit in diesen Zeiten, in denen die Theater stillstehen. Und sie genießt das Teamwork. Vor allem mit Christina Friedrich. Die Regisseurin gebe den Darstellern Freiheiten, „weil sie vertraut“. Nichts sei starr, vieles ein Prozess. „Ich liebe diese Art von Arbeit“, schwärmt Julischka Eichel.

Seit sieben Uhr sind die Filmschaffenden auf den Beinen. Mit einem Kaffee beginnt Christina Friedrich ihre Mittagspause. Ihre Gedanken sind noch am Set. Beim Umbau für die nächsten Szenen.

Den eigenen Roman zu verfilmen, bereitet ihr keinen inneren Konflikt. Auch in dieser Konstellation bewahre sie eine Distanz zum Stoff, sagt sie. Und es falle ihr leicht zu reagieren, das Material auf seinem Weg von einem Medium zum anderen reifen zu lassen. „Es ändert sich ständig“, verrät sie.

Ballenstedt und Erfurt sind weitere Drehorte. Im Sommer kommt die Crew für mehrere Wochen zurück nach Nordhausen. Dann schlägt sie im Walkenrieder Hof ihre Zelte auf.

Ende August sollen alle Aufnahmen im Kasten sein. Im Herbst folgt der Schnitt. 137 Minuten sind geplant. „Aber wir können auch unser eigener Feind sein“, blickt die Regisseurin dem Cut entgegen. „Es gibt keinen Grund, dass man gnädig mit sich ist.“

Der fertige Film soll im März vorliegen. Christina Friedrich hat für „Zone“ ein großes Ziel vor Augen: die internationalen Filmfestspiele von Cannes im Sommer 2022.