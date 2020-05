Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einladung zur Zeitreise durch Erfurt im neuen Jahrtausend

Und wieder lädt Frank Palmowski zu einer Zeitreise durch die Landeshauptstadt ein: Nach den Erfolgsbänden „Erfurt in Farbe“, mit denen er in rund 150 Jahre fotografierte Geschichte der Stadt eingetaucht ist, folgt nun eine Bilderreise durch „Erfurt im neuen Jahrtausend“ – erschienen dieser Tage im Sutton-Verlag.

Seit dem neuen Jahrtausend, so unterstreicht die Bildauswahl Palmowskis, standen die Kräne in Erfurt niemals still: Restaurierungen, Neubauten, ein umgestalteter Fischmarkt und sogar völlig neu entwickelte Stadtviertel wie das Brühl haben dazu beigetragen, dass die Stadt ihr Gesicht veränd̈ert hat. Viele der letzten baulichen Narben aus DDR-Zeiten sind geheilt worden.

Spannende Ausgrabungen, Großereignisse wie die Domstufenfestspiele oder der Papst zu Besuch in Erfurt, Kulturveranstaltungen und Feste in den letzten beiden Jahrzehnten hat Palmowski begleitet. Er war vielseitig interessiert fast immer dabei, wenn etwas passiert ist in der Stadt und hat nun mit Liebe zu Stadt und Detail aus dem Vollen schöpfen können: Als die Kultur zu Grabe getragen, die Gloriosa aus ihrem Turm gehoben oder der Erfurter Weihnachtsmarkt mit einer dicken Schneeschicht überzogen wurde – er hat seine Kamera auf Besucher, Baustellen und Besonderheiten gerichtet und damit nun reichlich sein neues Buch bestückt. Aufnahmen von den zahlreichen, teils nur selten begehbaren Türmen Erfurts zeigen aus diesen besonderen Perspektiven die Stadt aus ungewohntem Blickwinkel.

Die Umgestaltung des Fischmarkts am Rathaus zeigt dieses Foto. Foto: Frank Palmowski

Frank Palmowski, Spross einer sächsischen Fotografenfamilie, ist seit über 30 Jahren in Erfurt und Umgebung als ehrenamtlicher Bodendenkmalpfleger tätig, gräbt in jüngerer Vergangenheit aber eher fotografische Schätze aus. Dabei geht es ihm vor allem um Farbfotos, zu DDR-Zeiten eher Mangelware. „Es war gewiss auch eine Kostenfrage. Während Schwarz-Weiß-Fotos selbst zu entwickeln waren, ging das in Farbe weit aufwendiger. Wer seinen Farbfilm einschickte, musste vier bis 20 Wochen auf seine Rückkehr warten“, weiß Palmowski.

Der 63-jährige Diplom-Ingenieur im Ruhestand engagiert sich in einer Vielzahl von kulturellen und historischen Vereinen der Landeshauptstadt und hat an zahlreichen archäologischen Untersuchungen im Stadtgebiet teilgenommen. Darüber hinaus hat er in den vergangenen Jahren bei Sutton zahlreiche Bestseller zur Erfurter Geschichte veröffentlicht – begonnen mit einem Bildband der Jahre 1870 bis 1920 mit Fotografien, die er (altersbedingt) noch nicht selbst hat machen können. Aus verschiedenen Sammlungen und eigenen Fotos schlossen sich Bände für die 50er- und 60er-Jahre, die 70er- und 80er-Jahre und schließlich die 90er-Jahre an. Der vorliegende Bildband ist Nummer 5 der Reihe.

Frank Palmowski: Erfurt im neuen Jahrtausend. Eine Bilderreise, 128 Seiten, 19,99 Euro