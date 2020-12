Eisenach versucht den Spagat aus Gesundheitsschutz und Advents-Shopping

„Wir stehen vor dem Spagat, die Gesundheit zu schützen und gleichzeitig Einzelhändlern und Schaustellern Möglichkeiten zu geben. Es wird keinen Weihnachtsmarkt, wie wir ihn kennen, in Eisenach geben, aber wir wollen doch ein wenig weihnachtliches Flair in die Innenstadt bringen“, sagt Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke). Am Freitag wird ein weihnachtlicher Wochenmarkt auf dem Marktplatz eröffnen, der bis 22. Dezember, von Montag bis Samstag von 10 bis 18 Uhr, zum Schlendern einlädt.

Rundgang über den im Aufbau befindlichen weihnachtlichen Wochenmarkt: Gewerbevereinschef Jo West (links), Marktbetreiber Henry Arzig und Oberbürgermeisterin Katja Wolf. Foto: Peter Rossbach

13 Buden und Hütten werden diesen Wochenmarkt bilden. Es gibt vorrangig Speisen und Getränke, wobei Alkohol nicht verkauft werden darf und alles nur zum Mitnehmen erstanden werden kann. Ein Verzehr auf dem Markt selbst ist verboten, um Menschenansammlungen zu verhindern. An einem Stand wird es Räuchermännchen, Nikoläuse und ähnliche weihnachtliche Dinge zu kaufen geben. Märchenfiguren, eine Krippe und auch weihnachtliche Illumination, so Markt-Chef Henry Arzig, runden das Bild ab.

„Wir wollen etwas Normalität in dieser verrückten Zeit bieten, weil sich dies alle gerade so kurz vor Weihnachten emotional wünschen. Aber ganz oben steht der verantwortungsvolle Umgang mit der Pandemie und dem Infektionsschutz“, erklärte Wolf. Eisenach mache damit keinen Alleingang. Dieser oder ähnliche Wege würden auch in anderen großen Städten Thüringens eingeschlagen.

In der Fußgängerzone und auf dem Markt wird es wohl ohnehin bald die generelle Maskenpflicht geben. Eine neue Verordnung, die den entsprechenden Vorgaben von Bund und Land Thüringen folgt, ist bereits beim Wartburgkreis in Vorbereitung – und würde auch für Eisenach gelten.

Die Stadt habe ein vitales Interesse daran, dass „wir unsere attraktive Innenstadt erhalten“. Wer dies wolle und das damit verbundene Plus an Lebensqualität, sei auch als Kunde gefragt, in den Läden vor Ort einzukaufen und nicht die Online-Riesen noch größer zu machen. Das Thema Leerstand sei ja nicht neu und werde bundesweit in den Innenstädten durch die Corona-Krise noch einmal befeuert.

Beleuchteter Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz in Eisenach mit Stadtschloss und Rathaus. Foto: Norman Meißner

Um aber einen Massenandrang zu verhindern und die Kundenströme über die ganze Woche zu entzerren, gibt es eine Änderung bei den Parkgebühren. Ab Donnerstag, 3. Dezember, entfallen diese Gebühren komplett. Stattdessen darf dort mit Parkscheibe zwei Stunden lang (Höchstparkdauer) kostenfrei geparkt werden. Damit verzichte die Stadt, so OB Wolf, im Sinne der Innenstadtbesucher auf Einnahmen aus Parkgebühren von rund 80.000 Euro.

Wer für seinen Weihnachtseinkauf mehr Zeit benötigt, kann in die Parkhäuser fahren. Die sind von der Regelung ausgenommen, dort kann gegen die normale Gebühr das Auto abgestellt werden.

„Wir hatten als Vorstand des Gewerbevereins vor zwei Wochen bei der Verwaltung angefragt, ob es da vielleicht bei den Parkgebühren eine Lösung geben könnte und sind froh, bei der OB auf offene Ohren gestoßen zu sein“, äußerte sich Gewerbevereins-Chef Jo West. Natürlich stehe auch bei den Händlern der Schutz der Gesundheit im Vordergrund. „Wir haben doch kein Interesse an steigenden Infektionszahlen, die am Ende wie gerade in einigen Städten Bayerns dann den kompletten Lockdown zur Folge haben können.“

Der Einzelhandel leide derzeit extrem unter der Pandemie, schildert Jo West. Bundesweit seien 30 Prozent der Innenstadtläden derzeit extrem stark bedroht oder schon nicht mehr zu retten. Daher hofften die Eisenacher Händler natürlich auch auf Solidarität durch ihre Kunden. Das freie Parken für zwei Stunden sei daher ein gutes Signal und diene dazu, die Kunden anzulocken und gleichzeitig den Kundenandrang zu entzerren. West: „Es klingt paradox: Wir wollen die Stadt voll bekommen, ohne die Stadt voll zu bekommen.“