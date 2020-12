Eisenacher Helfer bei Massentests

Kurz nach 12 Uhr tritt der Landrat von Hildburghausen, Thomas Müller (CDU), am Mittwoch vor die Kameras am Eingang des Berufsschulzentrums in der Wiesenstraße. Müller nennt neue Corona-Fallzahlen, während sich weitere Schüler und Lehrer in der Turnhalle auf dem Gelände testen lassen. 1260 aktive Corona-Fälle werden am Mittwoch gemeldet. Der Landrat bringt traurige Nachrichten mit. Acht Menschen sind innerhalb von 24 Stunden im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion verstorben. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Im Wartburgkreis ist man von diesen Fallzahlen zum Glück weit entfernt. Die Entwicklung in Hildburghausen zeigt jedoch, wie schnell sich die Situation ändern kann. Zwischendurch fast coronafrei, sagt Müller, sind die Zahlen seit 24. Oktober rasant gestiegen.

Deshalb gibt es in einer bisher einmaligen Aktion in Deutschland hier seit Montag einen Corona-Massentest in Kitas und Schulen, unterstützt von Kräften der Bundeswehr, des polizeiärztlichen Dienstes und vor allem von Helfern des Deutschen Roten Kreuzes aus ganz Thüringen. Dazu gehören zehn Helfer des Sanitäts- und Betreuungszuges des DRK-Kreisverbands Eisenach mit Olaf Braun aus Wutha-Farnroda an der Spitze. Braun, 55 Jahre, sitzt in Hildburghausen in der Einsatzleitung und koordiniert den Großeinsatz mit. Die Helfer registrieren in den Teststellen die Ankommenden, nehmen Abstriche. Ein Schnelltest dauert nur kurz. Dann heißt es zehn Minuten warten, bis das Ergebnis vorliegt.

Schlange steht bisher keiner. „Heute früh standen aber 50 Mann vor der Tür“, erzählt Sven Oesterheld vom DRK Kyffhäuserkreis.

In die Turnhalle des Berufsschulzentrums kommen über den Tag verteilt immer wieder Menschen. Zunächst werden sie am Eingang registriert. Foto: Katja Schmidberger

Laut Landrat Müller konnten am Dienstag 900 Menschen getestet werden, am Mittwoch werden es aller Voraussicht nach etwa 800 bis 1000 sein. Einige wenige dieser Tests waren positiv, erzählt Landrat Müller. Seriöse Zahlen hat er zunächst aber noch nicht.

Der Tag ist lang für die Eisenacher Helfer. Olaf Braun hat am Dienstag gegen 6 Uhr begonnen und 19 Uhr Feierabend gemacht. Eineinhalb Stunden pro Fahrt kommen obendrauf. Alle Eisenacher fahren jeden Abend heim und früh wieder los.

Seit mehr als 30 Jahren aktiv im Roten Kreuz

Der Massentest ist auch für sie Neuland, erzählt Braun, der sich seit über 30 Jahren im Roten Kreuz in Eisenach engagiert. Im Vorfeld des Einsatzes hat der 55-Jährige für alle DRK-Helfer im Landesverband eine Präsentation erarbeitet, damit jeder weiß, wie ein Test abläuft und was die Aufgaben für das Team sind.

Olaf Braun hat vor allem administrative Aufgaben. Direkt an einer Abstrichstelle ist seine Kollegin Martina Zwetzschke, am Mittwoch leitet sie den Einsatz in der Turnhalle einer Grundschule in Hildburghausen. Rund 170 Grundschüler, Regelschüler und Gymnasiasten sollen hier den Tag über eintreffen.

„Sie kommen zum Testen, dann einfach hier entlang“, begrüßt sie freundlich ein Mädchen. Alle Eisenacher Helfer haben Erfahrung mit Kindern, sagt Zwetzschke. Zudem gibt es Gummitierchen und Luftballons als Belohnung. „Die Kinder haben das Testen lockerer gesehen als manche Erwachsene“, weiß die Abschnittsleiterin.

Ein gutes Wort an der Tür hat Martina Zwetzschke für die Schüler. Foto: Katja Schmidberger

Größere Sorgen um ihre eigene Gesundheit machen sich die Eisenacher nicht. Sie sind gut ausgestattet mit weißen Schutzanzügen und FFP2-Masken. Jeder Tester trägt zwei Paar Handschuhe übereinander, die nach jedem Mal gewechselt werden. Nach dem Einsatz in Hildburghausen können sie sich nochmal selbst testen lassen.

Am Arbeitsplatz, von Familie, Freunden und Kollegen bekommen sie Rückendeckung, erzählen mehrere Eisenacher. Sven Ziegenhardt ist seit neun Jahren beim Sanitäts- und Betreuungszug. Der CNC-Maschinenprogrammierer lobt vor allem seinen Arbeitgeber, der ihn für diesen Einsatz mehrere Tage freistellt. Rückendeckung von der Arbeitsstelle haben alle erhalten. Auch mentale Unterstützung.

Martina Zwetzschke berichtet, dass beim DRK in Eisenach am Dienstag bei der Rückkehr als Überraschung für jeden eine Dankeschön-Schokolade mit Namen bereitlag. „Wir waren ja alle ein wenig aufgeregt“, erzählt sie. Trotz der jahrelangen Erfahrung mit Großlagen und schweren Einsätzen.

Von der Medienpräsenz vor Ort und den neuen Fallzahlen in Hildburghausen bekommen sie hingegen tagsüber nicht viel mit. Warum Hildburghausen Hotspot ist, lasse sich derzeit nicht erklären, schildert Landrat Müller im Beisein von Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) vor den Medien. Es gebe ein diffuses Erscheinungsbild bei der Frage nach den Ausbruchsorten, die Infektionen reichten quer durch alle Altersklassen. Aktuell liegt der Inzidenzwert bei 459. Vor vier Tagen war er noch bei 630.

Müller hofft, dass die strenge Verordnung zieht und sich noch mehr Menschen testen lassen. Bis Freitag, notfalls bis Montag, soll der Massentest fortgeführt werden, sofern Bedarf besteht. Solange unterstützen auch die Helfer aus Eisenach.