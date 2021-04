Erfolgreiche Bauabnahme für den neuen Kunstrasenplatz in Bielen

Bielen. Stadt Nordhausen blickt zufrieden auf den Tenne-Umbau. Rund 70.000 Euro sind hier an Eigenmitteln investiert worden.

Die seit Oktober 2020 laufenden (und über den Winter ruhenden) Arbeiten am Umbau der Tenne als Kunstrasenplatz in Bielen sind jetzt abgeschlossen worden. Auch die Bauabnahme erfolgte bereits.

Die Stadt Nordhausen investierte 70.000 Euro an Eigenmitteln. „Der Umbau des Tennenplatzes in einen Kunstrasenplatz war aus wirtschaftlichen Aspekten sinnvoll, da eine Instandsetzung der Tenne ohnehin erforderlich war und die damit verbundenen Kosten angefallen wären“, erklärt Marco Minalga vom städtischen Bauamt. Darüber hinaus seien die Kapazitätsgrenzen der Sportplätze in der Stadt ausgeschöpft. Vor allem bei schlechterem Wetter seien die meisten Plätze nicht nutzbar.

Mit der Umwandlung des Tennenplatzes in einen Kunstrasenplatz ergebe sich so die Möglichkeit der Nutzungsoptimierung der Sportplätze für die Vereine. Der Sportplatz in Bielen werde in einer vorbildlichen Art und Weise vom örtlichen Sportverein unterhalten. Der neue Platz sei wichtig für den Trainings- und Nachwuchsbetrieb des SV Bielen, der bis auf die A-Jugend alle Altersklassen im Fußballnachwuchsbereich vorhält. Der Vereinsvorsitzende Klaus Schieke und Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos) waren sich einig, dass der neue Platz offiziell eingeweiht werden soll, sobald der Trainings- und Spielbetrieb wieder erlaubt ist.