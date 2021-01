Erfurt: Kritik an Corona-Regeln, aber ohne Hass

Eine lange Telefonliste liegt vor Benno Beutler. Fast ist er mit dem Rundruf fertig, wie er sagt. Alle Geschäfte der Johannesstraße möchte er am liebsten einbinden in eine Schaufenster-Plakataktion, die diese Woche starten soll. Es geht um die Corona-Maßnahmen der Regierenden und um Händler, denen das Wasser bis zum Hals steht. „Aber wir sind keine Corona-Leugner oder andere Leute, die Hass in sich tragen oder schüren.“ Alle aktuellen Infos zur Lage in Thüringen im kostenlosen Corona-Liveblog.

„Es geht darum, den Leuten die Angst zu nehmen“

Im Gegenteil, in der Konsequenz soll die Aktion aufmuntern und den Verantwortlichen den Gedanken nahe bringen, dass es auch ohne Wegfall der Corona-Regeln möglich sein muss, mit kleinen Schritten und sinnvollen Lockerungen die düstere Allgemeinstimmung zu verändern. „Es geht darum, den Leuten die Angst zu nehmen.“

Denn, so meint Benno Beutler, auch die Vorgehensweise der Regierungen und die schwarzen Prognosen von Virologen trügen ihren Teil zur zunehmend aggressiven Lage bei. Und, da sei er sich sicher: „80 Prozent der Leute auf dem Domplatz sind keine Querdenker oder Corona-Leugner“, aber welche die in ihrer Existenz bedroht seien. Benno Beutler selbst sieht sich persönlich nicht einmal betroffen. Er verkaufe Fenster und könne so Einnahmen machen. In einem gemeinsamen Laden in der Johannesstraße verkauft er Whisky und Getränke. „Das ist mehr Hobby und im Moment kommt doch niemand mehr vorbei“, sagt er mit Blick auf die verwaisten Innenstadtstraßen.

Selbst offene Läden ohne Kundschaft in leerer City

Valdimir Nunez, Statiker und Partner im Gemeinschaftsbüro, lenkt das Gespräch sogleich auf die Kulturszene, in der sie als Musiker aktiv und der sie grundsätzlich eng verbunden sind. „Es gab doch die besten Konzepte, damit nicht die Kultur komplett wegfällt. Etwa in Kinos und im Theater entsprechend Plätze freizulassen.“ Nun dennoch alles auf Null zu fahren, dass nehme den Leuten den Mut. Dennoch, „Masken weg“ oder „Stopp den Lockdown“, solche Sprüche wollen die Initiatoren auf den Plakaten nicht sehen. Auch wenn die Schilder nach den ersten gedanklichen Entwürfen schon dunkel sein werden. Aber irgendwie müsse man ja Aufmerksamkeit schaffen.

Wo es doch für viele Geschäftsleute schon düster aussieht. „Steht die Friseurin in der Straße nicht knapp davor, eine Todesanzeige für ihren Salon aufzustellen – ,Eröffnet 2019, verstorben im zweiten Lockdown?‘“ Noch etwas wurmt Benno Beutler. Kritiker der Corona-Regelungen würden oft in die rechte Ecke gestellt. Er dreht den Spieß um: „Wir haben Angst, dass die Hasser wie die AfD bei den nächsten Wahlen wieder mehr Stimmen kriegen.“ Auf dem Land, er wohnt in Sprötau bei Sömmerda, da würden Neonazis schon wieder lauter.

So soll die Aktion auch ein Weckruf für die Politik sein. Denn von der Bundeskanzlerin angefangen über Landes-Ministerpräsident bis zu den Verantwortlichen in der Stadt – alle verbreiteten nur Schreckensmeldungen und niemals Zuversicht.

Dauerhafte Horrormeldungen sind schädlich

Auch Horrorszenarien allein würden, so meint Benno Beutler, die Menschen krank machen und deren Abwehrkräfte schwächen. Außerdem vermisst Benno Beutler oft eine Ehrlichkeit bei den Politikspitzen. Und er schickt zum Abschluss selbst eine Spitze hinterher: „Es ist doch schon verwunderlich, wie gut frisiert die immer in den Talkshows sitzen, wo doch kein Friseur offen hat.“

Aber dann nimmt sich der Plus-50-er seine Liste und will noch mal ein paar Anrufe starten. Ende der Woche soll es schließlich ein gut sichtbares Achtungszeichen aus der Johannesstraße geben – und wenn möglich sich durch die Stadt ausbreiten.