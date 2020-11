Personalprobleme nach Einzelinfektionen an Erfurter Schulen

Es sind vermehrt Einzelinfektionen mit dem Coronavirus, die momentan zu den Einschränkungen im Alltag der Erfurter Schulen führen. Das sagt die kommissarische Leiterin des städtischen Gesundheitsamtes, Winnie Melzer, auf Anfrage. Die sich aus den einzelnen positiv getesteten Fällen ergebenden Quarantänemaßnahmen betreffen Klassenteile, ganze Klassenverbände oder mehrere Klassen. „Es entsteht an einigen Schulen ein akuter Personalmangel, da pädagogisches Personal als Kontaktperson der Kategorie I eingestuft werden musste“, so die Amtsärztin. Corona-Blog: Maskenverweigerer zu Bußgeld verurteilt – 230 Quarantäne-Fälle in Kita

Schwimmunterricht, Frühhort und Mittagessen als Knackpunkte

Gute Hygienekonzepte hatte sie den Schulen und Kindergärten vor ein paar Wochen bescheinigt. Man müsse nun darauf achten, dass diese auch arbeitstechnisch gut umgesetzt würden. In der Europaschule musste der Hort vorübergehend schließen, weil Erzieherinnen in Quarantäne sind. Darüber wurden Betroffene in einem Elternbrief von der Schule informiert. „Die Einhaltung der Mindestabstände, das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung bei Dienstberatungen, gute Lüftungskonzepte und das Beschränken der Beratungszeiten auf das notwendige Mindestmaß verhindern eine Situation wie in der Europaschule“, betont Winnie Melzer.

Weihnachtsmärkte in Corona-Zeiten? So ist der aktuelle Stand in Thüringen

Diese Beurteilung obliegt der Schulaufsicht, ergänzt Werner Ungewiß, Leiter des städtischen Bildungsamtes. „Offensichtlich greift die Kohortenbildung nur ansatzweise beim Schwimmunterricht, beim Frühhort und beim Mittagessen. Der Schulsport in der Eislauf- und der Leichtathletikhalle ist eingestellt“, betont er. Die Essenversorgung an den Schulen sei so organisiert, dass sie noch gesichert ist.

In der Diskussion: Ob Hortgebühren bei Schließungen zurückgezahlt werden

Ein anderes Thema sind die Hortgebühren im Falle einer quarantänebedingten Schließung. Eltern hatten gefragt, ob diese zurückgezahlt würden. Dazu antwortet Anke-Hofmann Domke, Beigeordnete für Soziales und Bildung: „Hierzu steht eine gemeinsame Entscheidung mit dem Freistaat noch aus. Die Eltern erhalten schnellstmöglich eine Information dazu.“

Gestaffelter Unterrichtsbeginn könnte Konzentration bei Beförderung entzerren

Auch die Schülerbeförderung und ein gestaffelter Unterrichtsbeginn stehen nochmals auf dem Prüfstand. Einen gestaffelten Unterrichtsbeginn und damit entzerrte Beförderungsmöglichkeiten sind laut Winnie Melzer eine gute Möglichkeit, um enge Kontakte der Kinder weiter zu reduzieren. Darüber hinaus sollte, wo immer möglich, mit festen Gruppenstrukturen und fest zugeordnetem Betreuungspersonal gearbeitet werden, um im Infektionsfall möglichst wenige Kontaktpersonen in Quarantäne versetzen zu müssen. „An einem gestaffelten Schulbeginn wird noch gearbeitet, dieser liegt in der Entscheidungsbefugnis der einzelnen Schulkonferenzen“, sagt Werner Ungewiss. Sonderbusse sind an der Grundschule 8 bis zum 4. Dezember im Einsatz.

Recht auf Lernen im Präsenzunterricht contra Umstellung auf digitale Lehre

Wie steht die Stadt derzeit zum überall diskutierten Thema Maskenpflicht im Unterricht? Das Recht auf Bildung kann am besten durch Lernen und Lehren in Präsenz gewährleistet werden, heißt es dazu aus dem Bildungsdezernat. Gleichzeitig müsse der Infektions- und Gesundheitsschutz im Blick behalten werden. Im Entwurf für die Beratung der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten spielt das Thema Schule eine wichtige Rolle. Ziel ist nach wie vor, den Präsenzunterricht an Schulen höchste Priorität zuzumessen. Nach dem vorliegenden Entwurf sollen jedoch Hochschulen und Universitäten grundsätzliche auf digitale Lehre umstellen, ausgenommen davon sind Labortätigkeiten, Praktika und Prüfungen. In Regionen mit einer Inzidenz von deutlich mehr als 50 Neuinfektionen wird ab Klassenstufe 7 über eine Mund-Nasen-Bedeckung im Unterricht nachgedacht.

Online-Corona-Ticker des Bildungsministeriums wird ständig aktualisiert

Welche Schulen in Erfurt von Einschränkungen oder gar Schließungen betroffen sind, ist tagaktuell im Online-Corona-Ticker des Thüringer Bildungsministeriums zu verfolgen. Dabei sind Schulen, auch Berufsbildende Schulen, und Kindergärten in das Ampelsystem eingeordnet. Von „Rot“, gleichbedeutend mit vorübergehender Schließung ist derzeit keine Schule, aber ein Kindergarten betroffen.