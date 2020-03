Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Experten beantworten Leser-Fragen zum Coronavirus: Alles rund um Schule und Kindergarten

Jeden Tag neue Nachrichten über das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 – aus der Politik, aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft. Es geht um Symptome, Risikogruppen oder Eigenschaften des Virus, das noch in vielem unverstanden ist. Aus dieser Flut an Informationen jene herauszufiltern, die für einen persönlich wichtig sind, ist schwierig bis unmöglich. Deswegen hat die Redaktion Fragen der Leser gesammelt und von Experten beantworten lassen, die sich in diesen Tagen beinahe rund um die Uhr mit dem Erreger befassen, im Labor, im Krankenhaus oder in Konferenzen mit Verantwortlichen der Städte. In dieser Ausgabe geht es rund um die Themen aus den Bereichen Schule und Kindergarten. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.

Die Abiturprüfungen wurden verschoben. Aber was ist mit der Besonderen Leistungsfeststellung BLF, die im Mai ansteht und die den Gymnasiasten ein dem Realschulabschluss gleichwertiges Zeugnis sichern soll? Felix Knothe aus dem Thüringer Bildungsministerium: Minister Helmut Holter hatte mitgeteilt, dass auch die BLF Teil der aktuellen Neubewertungen der Situation in Thüringen ist. Derzeit finden zu allen Prüfungsfragen im Ministerium intensive Beratungen und tägliche Lagebewertungen statt. Derzeitiger Sachstand ist, dass die BLF nicht verschoben wird oder ausfällt. Allerdings ist die Lage weiterhin sehr dynamisch, und die weitere Entwicklung muss abgewartet werden. Letztgültige Aussagen sind daher zu diesem Zeitpunkt nicht möglich. Was ist mit den Gebühren für die Hortbetreuung, die ja derzeit für die meisten Grundschüler nicht möglich ist: Sollen wir Eltern den Lastschrifteneinzug widerrufen oder der Behörde eine Frist zur Rückerstattung setzen? Felix Knothe aus dem Thüringer Bildungsministerium: Das Thüringer Kabinett hat am 24. März die Grundsatzentscheidung getroffen, dass die Elternbeiträge für Kindergärten und Horte für die Zeit der derzeitigen Schließungen den Kommunen und freien Trägern erstattet werden. Die Entscheidung macht es nun möglich, dass Eltern in Thüringen keine Gebühren für die Zeit der Schließung zahlen müssen. Das Ministerium bittet daher die Kommunen und freien Träger, die Einziehung der Beiträge für die Zeit der Hort- und Kindergartenschließungen zu stoppen. Entsprechende Schreiben werden den Kommunen und freien Trägern übersandt. Die konkrete Umsetzung liegt allerdings in der Hand der jeweiligen Träger. Die jeweiligen Spitzenverbände haben bereits ein Vorgehen in diesem Sinne in Aussicht gestellt.