Fahrplanwechsel im Südharz am 13. Dezember

Der europaweite Fahrplanwechsel der Eisenbahngesellschaften am 13. Dezember geht bei den Verkehrsunternehmen im Zweckverband Nahverkehr Nordthüringen und somit auch in Stadt und Landkreis Nordhausen mit neuen regionalen Fahrplänen einher. Darauf haben jetzt die Verkekehrsbetriebe hingewiesen. „Der Zweckverband Nahverkehr Nordthüringen (NVN) hat vor einigen Jahren beschlossen, den Regionalfahrplan Nordthüringen ab sofort nicht mehr an jeden Haushalt zu verteilen. Diese Verfahrensweise wird auch in diesem Jahr wieder umgesetzt“, gibt Markus Schraps, der Betriebsleiter für Busverkehr bei den Verkehrsbetrieben, zu bedenken.

Der neue Regionalfahrplan ist daher ab Mitte der 50. Kalenderwoche als Druckexemplar im Stadtwerke-Servicecenter, also im Dampfladen der Harzer Schmalspurbahnen, bei den Bus- und Straßenbahnfahrern und in den Fahrscheinagenturen erhältlich. Auch die Gemeinden im Landkreis Nordhausen, das Bürger-Service-Zentrum des Landratsamtes sowie die Nordhäuser Stadtinformation halten Pläne vor.

Interessierte können sich aber auch unter www.stadtwerke-nordhausen.de über die Änderungen im neuen Fahrplan informieren.

Fragen zum Fahrplan beantworten die Mitarbeiter der Betriebsleitzentrale telefonisch unter 03631/639 215 oder 03631/639 216.