Flüchtlinge auf dem Arbeitsmarkt: In Nordhausen gibt es Informationen

Eine Informationsveranstaltung zu Herausforderungen und Chancen für Geflüchtete auf dem Nordthüringer Arbeitsmarkt findet am 6. Februar in der Zeit von 15.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungssaal der Arbeitsagentur in Nordhausen statt. Wie das Landratsamt mitteilte, ist die Teilnahme kostenfrei. Die Veranstaltung richtet sich hauptsächlich an Ehrenamtliche, die Geflüchtete betreuen und dabei mit der Arbeits- und Ausbildungssuche konfrontiert sind. Auch die Berufsberatung für junge Menschen mit Migrationshintergrund sowie Unterstützungsmöglichkeiten durch das Jobcenter sind Themen. Um Anmeldung wird bis zum 29. Januar gebeten, telefonisch unter 03631 / 911 90 15 oder 03631 / 98 23 59.