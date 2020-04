Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Für Kiwis Betreuung braucht es viel Katzenerfahrung

In unserer heutigen Folge soll die Katze Kiwi besondere Katzenliebhaber ansprechen. Die schwarze Mieze kam am 27. November über das Veterinäramt in die „Arche Noah“. Kiwi wurde 2013 geboren und lebte in einer Wohnung unter sehr schlechten Bedingungen. Unsauberkeit und Futtermangel bestimmten ihren Alltag. Kiwi war am Anfang sehr schüchtern und hatte Angst vor den fremden Menschen, denn Menschenkontakt hatte sie wohl vorher kaum. Mittlerweile genießt sie die sauberen Katzentoiletten und den gefüllten Futternapf sehr.

Die Tierheim-Mitarbeiter können Kiwi anfassen und streicheln, was ihr bis zu einem gewissen Grad auch sehr gefällt.

Aber man muss ihr Verhalten lesen können, denn dann gibt es schnell mal einen Schlag. Das hat natürlich mit ihrem Vorleben zu tun und wird sich bestimmt ändern, wenn sie merkt, dass ihr Leben sichere Strukturen hat. Aber gerade dies braucht sicher Zeit, die ihr nur Menschen geben können, die sich mit besonderen Katzen auskennen.

Kiwi soll bei den Menschen, die ihr ein Zuhause geben wollen, ankommen und nicht weitergegeben werden, wenn sie am Anfang nicht deren Vorstellungen entspricht. Tierheim-Leiterin Kathrin Matthieß sucht für Kiwi ein ruhiges Zuhause, ohne Kinder. Eine Einzelperson oder ein Ehepaar wären für das Miezchen gut. Für Kiwi wäre es auch günstig, wenn sie langsam an Freigang gewöhnt würde, sagt die Tierheim-Leiterin. Denn das könnte ihr Stress nehmen. Vielleicht hat sie Glück und kann bald ein würdiges, normales Katzenleben beginnen. Kiwi wurde in der „Arche Noah“ kastriert und kann im Freigang nicht mehr für ungewollten Nachwuchs sorgen.

Weitere Informationen im Tierheim „Arche Noah“ unter Telefon: 03621/ 755 425