Sebastian Gerecke (rechts) übergibt die Amtskette an seinen Nachfolger, den neuen Präsidenten des Rotary-Clubs in Nordhausen, Dr. Johann Hinnerk Gebhardt.

Gebhardt ist neuer Präsident im Rotary-Club in Nordhausen

Der Nordhäuser Rotary-Club hat einen neuen Präsidenten, berichtet Hildegard Seidel im Namen des Vorstandes. Nach der langen Corona-Pause bot Kneiffs Garten den passenden Rahmen für die Ämterübergabe. Neuer Präsident für die kommenden zwölf Monate ist Dr. Johann Hinnerk Gebhardt, Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie am Südharz-Klinikum.

Melissa Hart (Cello) und Artur Hubert (Geige und Bratsche) gaben dem Abend einen musikalischen Rahmen. In den vergangenen Wochen hatte der Rotary-Club mit beiden Künstlern in mehreren Pflegeheimen der Region Gartenkonzerte für die Bewohner organisiert.

Der scheidende Präsident Sebastian Gerecke blickte auf seine zwei Jahre zurück. In dieser Zeit wurde das 25-jährige Bestehen des Nordhäuser Rotary-Clubs festlich begangen und das Lutherdenkmal nach langer Planung im Oktober 2017 eingeweiht. Auch konnten zahlreiche Projekte unterstützt werden. Eine enge Verbundenheit gab es mit dem Kinder- und Jugendheim Frohe Zukunft. Der Club hat sechs neue Mitglieder gewonnen und geht aus der Präsidentschaft gestärkt in die Zukunft.

Erstmals initiierte der Club erfolgreich einen Benefiz-Adventskalender. Aus dem Erlös konnten 12 soziale und kulturelle Projekte im Landkreis gefördert werden. In diesem Jahr wird der Benefizkalender fortgeführt, diesmal gemeinsam mit dem Lions-Club und in größerer Auflage.

Sebastian Gerecke übergab die Amtskette an seinen Nachfolger. Nach 17 Jahren rotarischer Mitgliedschaft freut er sich Johann Hinnerk Gebhardt, nun Verantwortung in der Gemeinschaft übernehmen zu können. Seine Präsidentschaft steht unter dem Motto „Führung in Verantwortlichkeit und Verlässlichkeit“.

Die weltweite rotarische Gemeinschaft öffnet sich zunehmend für Frauen. Deshalb war es besonders erfreulich, dass am gleichen Abend zwei neue Mitglieder aufgenommen werden konnten. Claudia Neltner und Cornelia Pein verstärken fortan das weibliche Element neben Hildegard Seidel.