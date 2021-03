Geflügelpest: Halter müssen im Kreis Nordhausen weiterhin aufpassen

Nordhausen. Es besteht zurzeit zwar keine akute Gefahr, aber die Vogelgrippe bleibt ein Thema. Deshalb müssen Geflügelhalter im Südharz nach wie vor Sicherheitsmaßnahmen beachten.

Aufgrund der anhaltend schwierigen Infektionslage bei der Geflügelpest hat das Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz noch einmal auf die Festlegungen hingewiesen, die seit Januar als vorbeugende Sicherheitsmaßnahmen für Geflügelhaltungen gelten, berichtet Jessica Piper, Sprecherin des Nordhäuser Landratsamtes. Wichtig sei vor allem, dass der Zukauf von Geflügel über Märkte, Börsen oder mobile Händler derzeit verboten ist. Außerdem gelte für alle privaten und gewerblichen Geflügelhaltungen, dass Hunde und Katzen von den Haltungen fernzuhalten sind. Zu den Hygienemaßnahmen gehöre auch, dass an den Eingängen Vorrichtungen zur Desinfektion der Schuhe wichtig sind und vor jedem Betreten der Geflügelhaltung die Hände zu waschen und zu desinfizieren sind. So soll verhindert werden, dass unbeabsichtigt die Krankheitserreger in die Ställe gebracht werden.