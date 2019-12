Geografieunterricht im Flugzeug

Thomas Coburger (2.v.l.) übergab einen Scheck über 5000 Euro an Winfried Wehrstedt (2.v.r.) vom Förderverein „Spielplatz der Generationen“ für das fliegende Klassenzimmer, das in der IL 18 entstehen soll.

Wo liegt eigentlich La Réunion? Die Geografiekenntnisse vieler Jugendlicher sind durchaus ausbaufähig. Thomas Coburger berichtet von einer solchen Situation, die um ihn Stehenden nicken zustimmend. Neben der kleinen Gruppe glänzt sie: die IL 18. Ihr gilt die ganze Aufmerksamkeit am Dienstagvormittag, denn Thomas Coburger hat 5000 Euro für sie dabei. Besser gesagt für den Förderverein „Spiel- und Freizeitplätze der Generationen“. An dessen Spitze: Winfried Wehrstedt. Der Unternehmer möchte aus der IL 18 ein fliegendes Klassenzimmer machen. In dem, und nun kommen wir zurück zur Geografie, viel Länderkunde betrieben werden kann. Auf eine virtuelle Reise können sich Schüler hier begeben.