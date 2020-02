Geschichte des Jonastals: Verein möchte digitalisieren

Die Aktion „Herzensprojekte“ ist ein gemeinsames Projekt zwischen der Sparkasse Arnstadt-Ilmenau und der Thüringer Allgemeine.

Spuren hinterlassen, Gutes tun, sich engagieren und voten: Die Bürger des Ilm-Kreises können sich als Unterstützer, Spender oder Projektstarter einbringen. Denn die Sparkasse Arnstadt-Ilmenau bietet auf ihrer Online-Plattform „Einfach.Gut.Machen“ Vereinen, Einrichtungen und Initiativen die Möglichkeit, ihre Projekte vorzustellen und auf diese Weise Geld zu sammeln. Hinzu kommt die Möglichkeit, dass die Bürger für ihr persönliches Herzensprojekt abstimmen können. „Sie entscheiden, welche Vorhaben unserer regionalen Vereine Ihnen besonders am Herzen liegen und somit eine zusätzliche finanzielle Unterstützung verdienen“, sagt Sprecherin Melanie Rudolph. Denn die Sparkasse wird die „Herzensprojekte“ in Abhängigkeit von der jeweils erreichten Stimmenzahl mit einer zusätzlichen Spende unterstützen: 1000 Euro für das Projekt mit den meisten Stimmen, 750 Euro für das zweitplatzierte Projekt, 500 Euro für den Dritten und jeweils 250 Euro für Platz vier und fünf.

Jonastalverein macht den Auftakt zur Aktion

Derzeit präsentieren sich auf der Internetseite der Sparkasse fünf Vereine mit ihren Projekten. Diese werden in den kommenden beiden Wochen jeweils in der Thüringer Allgemeine vorgestellt.

Den Auftakt macht die Geschichts- und Technologiegesellschaft Großraum Jonastal. Mit ihren etwa 30 Mitgliedern gehört sie zu den kleineren Vereinen der Region. Der Jonastalverein, so die Kurzbezeichnung, erforscht und dokumentiert die örtliche Geschichte des Zweiten Weltkrieges insbesondere in Zusammenhang mit dem geheimen Sonderbauvorhaben SIII im Jonastal, wo ab 1944 Tausende Häftlinge unter unmenschlichen Bedingungen 25 Stollen für ein Führerhauptquartier in den Berg trieben. Viele erfroren, verhungerten oder wurden erschossen.

Zum 75. Jahrestag der Befreiung der Lager von SIII wird es am 4. April um 11 Uhr am Denkmal im Jonastal ein Gedenkveranstaltung geben, die vom Verein intensiv mit vorberietet wird.

Größte Herausforderung: ein digitales Archivprogramm

Geschichte wachhalten wollen die Mitglieder auch mit dem Geschichts- und Naturlehrpfad im Tal sowie im Dokumentationszentrum im historischen Lokschuppen im Rehstädter Weg in Arnstadt. Ab dem 2. März öffnet es wieder wie gewohnt von Mittwoch bis Sonntag. Die ersten Gäste haben sich bereits zu Führungen angemeldet, darunter 60 Schüler der Assisi-Schule aus Ilmenau.

„Eine der größten Herausforderungen für unseren kleinen Verein ist die Gestaltung eines digitalen Archivprogramms. Da die Mitglieder jeden Stuhl und jeden Computer selbst mitbringen, ist die Technik selten auf dem neuesten Stand“, sagt Georg Ribienski vom Vorstand. Deshalb nehme man an der Spendenaktion der Sparkasse Arnstadt-Ilmenau teil.

Die Dokumente in diesen Ordnern sollen in ein digitalisiertes und professionelles Suchprogramm eingepflegt werden. Foto: Hans-Peter Stadermann

Künftig sollen Forschungsarbeiten durch Jugendliche im Rahmen von Projekt- und Seminarfacharbeiten erleichtert werden. Benötigt wird vor allem gute Hardware - in diesem Fall vier Festplatten, um alle Informationen zu speichern und mehrfach zusichern. Dafür benötige man mindestens 1000 Euro, so Ribienski.

Unterstützung der Schüler bei der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit

Zwar hat der Verein ein analoges Archiv, bestehend aus vielen Aktenordnern mit Dokumenten. Aber in dem würden sich nur Insider zurechtfinden. Deshalb soll es komplett digitalisiert und in ein professionelles Suchprogramm eingepflegt werden.

Der Verein will auch weiterhin Schüler bei der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit aktiv unterstützen. Am Beispiel von SIII erhalten sie Einblicke, wie es dazu kommen konnte, „dass ganze Gruppen von Menschen wegen ihrer Religion oder Lebensweise ausgegrenzt wurden“, heißt es in der Begründung. Dieses grausame Kapitel der Geschichte hat sich nicht irgendwo, sondern direkt vor der Haustür abgespielt.

Die Teilnahmebedingungen für die Online-Abstimmung