Hauptstraße in Sundhausen dicht: Umleitung und Ersatzhaltestelle

Durch Kanal- und Straßenbauarbeiten ist in der Zeit vom 21. September bis 31. Dezember eine Vollsperrung der Uthleber Straße – zwischen Schulstraße und Ortsausgang – in Sundhausen nötig. Das teilt das Nordhäuser Rathaus mit. Der Verkehr in gen Heringen wird über Bielen und Windehausen nach Heringen umgeleitet.

Zudem kommt es zu Behinderungen auf der Regionalbuslinie 20, teilten die Verkehrsbetriebe mit. „Für die Haltestelle Sundhausen/Uthleber Straße wird in der Sondershäuser Straße ein Ersatzhalt eingerichtet. Für Busse, die von Nordhausen nach Auleben sowie von Auleben nach Nordhausen verkehren, entfallen die Haltestellen Uthleben/Baumschule und Uthleben/Mönchsgasse. Auf den Fahrten 36 und 44 werden die Haltestellen Uthleben/Baumschule und Uthleben/Mönchsgasse bedient“, sagt Verkehrsmeister Gerd Grübner.