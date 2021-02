Heringen: Straße der Einheit ist am Mittwoch voll gesperrt

Heringen. Eine Wasserleitung muss am Mittwoch in Heringen repariert werden.

Voll gesperrt wird an diesem Mittwoch in Heringen die Straße der Einheit ab dem Abzweig zur Bahnhofstraße bis zur Einmündung der Rudolf-Breitscheid-Straße, teilt das Nordhäuser Landratsamt am Dienstag mit. Der Grund dafür sind dringende Reparaturarbeiten an einer Wasserleitung. Diese beginnen gegen 8 Uhr und sind voraussichtlich am selben Tag gegen 14 Uhr beendet. Die Umleitung ist über Windehausen und Görsbach ausgewiesen.