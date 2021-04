Hochschule Nordhausen öffnet virtuell ihre Türen für alle Studieninteressierten

Nordhausen. Wegen der Corona-Pandemie ist der Hochschulinformationstag am 8. Mai nur im Online-Format möglich.

Zum Hochschulinformationstag lädt die Nordhäuser Hochschule am 8. Mai ein. Sie öffnet ihre Türen allerdings nur im Online-Format, berichtet Hochschulsprecherin Katrin Tschernatsch-Göttling.

Studieninteressierte sowie Eltern sind herzlich eingeladen, in der Zeit von 13 bis 18 Uhr die Hochschule kennenzulernen, sich über die verschiedenen Studiengänge zu informieren und einen Einblick in die Forschungsinstitute zu erhalten. Auch die verschiedenen Hochschuleinrichtungen wie das Studien-Service-Zentrum, die Bibliothek, das Sprachenzentrum sowie das Studierendenwerk stellen sich vor und beantworten Fragen zur Bewerbung, zum Studienablauf, zur Finanzierung des Studiums und auch zum studentischen Leben und Wohnen. Zudem sind lokale Institutionen, wie Wohnungsbaugesellschaften, Krankenkassen und auch studentische Initiativen per Live-Video-Chat anwesend und stehen für Fragen zur Verfügung. Studieninteressierte und auch Eltern bekommen alles geboten, was sie von einem Hochschulinformationstag erwarten.

Der Zugang zu den Video-Chats erfolgt über die Hochschulwebseite, wo alle Programmangebote aufgelistet und verlinkt sind.

Der Hochschulinformationstag steht unter dem Motto „Dein Abdruck zählt!“ und möchte betonen, dass die Entscheidung für ein Studium nicht nur den ersten Schritt für die berufliche Karriere darstellen, sondern auch einen nachhaltigen Beitrag für die Zukunft unserer Erde leisten kann. Hierfür bieten die Ingenieurstudiengänge, aber auch die Studiengänge aus den Bereichen Wirtschafts- und Sozialwissenschaften viele Möglichkeiten, die Studieninteressierte am Hochschulinformationstag kennenlernen können.

Der 8. Mai sei gleichzeitig aber auch ein Tag der offenen Tür für jedermann, betont Katrin Tschernatsch-Göttling. Wer also schon immer mal die Möglichkeit nutzen wollte, die Hochschule und ihre Lehr- und Forschungsgebiete näher kennenzulernen sowie einen Blick hinter die Kulissen zu werfen, kann das zum Hochschulinformationstag bequem von zu Hause aus tun. Virtuelle Rundgänge über den Campus, Einblicke in die Labore und auch kleine Experimente zum Mitmachen werden angeboten.