Hochstedt: Ein Dorf spielt Theater. Alle Darsteller sind Einheimische

In Hochstedt wird eine multifunktionale Freilichtbühne an der alten Schmiede gebaut. Projektleiterin Doreen Scheibe und Ortsteilbürgermeister Steffen Scheibe freuen sich schon auf die Eröffnung im nächsten Jahr.

In 262 Tagen ist es so weit. Dann will Hochstedt seine neue Freilichtbühne einweihen. Zum Start planen die Dorfbewohner Großes. Sie wollen ein Theaterstück aufführen. Die Darsteller sind keine Profis. Nur Hochstedter Laien treten auf. Die Proben haben jetzt begonnen.