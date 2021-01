Homeschooling im Landkreis Sömmerda: „Und dann ging das Chaos los“

Die Schulen sind auch für die meisten Klassen in Sömmerda und dem Landkreis geschlossen. Nur die abschlussrelevanten Jahrgänge haben an einigen Tagen in der Woche Präsenzunterricht im Klassenraum. Tausende Schülerinnen und Schüler lernen von zu Hause. Corona-Blog: Lehrerverband für Maskenpflicht – In Thüringen bisher über 23.000 Menschen geimpft

Um die Arbeit zu organisieren, Materialien zur Verfügung zu stellen und für Videokonferenzen gibt es die Internetplattform Thüringer Schulcloud. Wie klappt das digitale Homeschooling in Sömmerda? Vier Schulleiter berichten.

Die Schulcloud, darüber kann Carsten Winkler, Schulleiter der Geschwister-Scholl-Regelschule in Weißensee, nur lachen. Die Schule habe schon im Dezember alles vorbereitet, die Lehrerinnen und Lehrer geschult, damit sie auf der Plattform Videokonferenzen mit den Schulklassen durchführen und alle digitalen Möglichkeiten nutzen können, für den Zuhause-Unterricht nach den Weihnachtsferien. „Und dann ging das Chaos los“, berichtet Carsten Winkler.

Geplant war ganz normaler Unterricht, in der Videokonferenz, nach Stundenplan, ab morgens um 7.40 Uhr. Die Schulcloud breche regelmäßig zusammen, Schülerinnen und Schüler flögen aus den Konferenzen oder seien gar nicht erst hereingekommen. Und trotzdem hält die Schule an der Arbeit mit der Schulcloud fest. „Andere Plattformen dürfen wir aus Datenschutzgründen nicht nutzen“, erklärt Carsten Winkler. Er ist unzufrieden mit der Situation, es stünden alle technischen Finessen und Knowhow bereit, sagt er, „aber die Schulplattform hindert uns daran es zu nutzen“.

Schulstunden erst am Nachmittag um Cloud zu entlasten

Auch an der Gemeinschaftsschule Albert Einstein in Sömmerda läuft es kaum besser, berichtet Schulleiterin Karola Hirschfeld. Die Schulcloud bereite große Probleme. Videokonferenzen mit den Lernenden seien schon auf den späten Nachmittag verlegt worden, wenn die Plattform nicht so viel genutzt wird. „Es besteht eigentlich nur die Chance auf der Schulcloud zu arbeiten, wenn man früh morgens anfängt, am späten Abend oder an den Wochenenden“, berichtet Karola Hirschfeld.

Um die technischen Schwierigkeiten zu umgehen, habe die Schule vor Weihnachten auch Arbeitsblätter auf Papier ausgeteilt. Auch stehen für Notfälle Arbeitsaufträge auf der schuleigenen Homepage, die sei besser erreichbar als die Schulcloud.

„Wenn die Schulcloud funktioniert, dann funktioniert es ganz gut“, fasst Bettina Würbach, Schulleiterin vom Oskar-Gründler-Gymnasium in Gebesee, die Unterrichtssituation zusammen. „Wir setzen komplett auf die Schulcloud“, sagt sie. Um Überlastungen der Plattform aus dem Weg zu gehen, wird der Unterricht per Video auch in die Abendstunden verlegt.

Eigene Videos als Austauschmöglichkeit und um in eigenem Tempo zu arbeiten

Auch würden Lehrerinnen und Lehrer eigene Erklärvideos erstellen, praktisch, weil die Schülerinnen und Schüler diese dann in ihrem eigenen Tempo bearbeiten könnten. Weil die Kommunikation mit den Lernenden aber auf so vielen unterschiedlichen Wegen erfolge – per Email, am Telefon, über die Schulcloud – sei es manchmal schwierig für die Lehrerinnen und Lehrer, den Überblick zu behalten.

Die Traumzauberbaum-Grundschule in Weißensee nutzt die Schulcloud nur als ergänzendes Angebot zu analogen Aufgaben mit Heft und Büchern. Trotzdem bereitet es Schwierigkeiten, wenn die Plattform nicht erreichbar ist. Denn besonders für die Erstklässler, die noch nicht lesen und schreiben können, seien Quiz- und Videofunktionen auf der Plattform hilfreich, erklärt Schulleiterin Daniela Haufe.

Zusätzlich zu Tages- und Wochenplänen komme es auch vor, dass die Kinder selbst Videos erstellten, um so mit ihren Mitschülern in Kontakt zu bleiben: „Neulich hat ein Mädchen in einem Video einen Zaubertrick vorgeführt“, berichtet Daniela Haufe. Denn Kontakt, auf welchem Weg auch immer, sei das Wichtigste, so die Schulleiterin.