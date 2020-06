Der Kartausgarten ist eine der zahlreichen Parrkanlagen in Eisenach.

Konkurrenz für Eisenach bei Landesgartenschau 2028

Eisenach könnte im Zuge einer Bewerbung um die Landesgartenschau im Jahr 2028 Konkurrenz aus der Region bekommen. Die Bürgermeister der Städte Bad Liebenstein und Bad Salzungen, Michael Brodführer (CDU) und Klaus Bohl (Freie Wähler), prüfen die Idee einer gemeinsamen Bewerbung. Das gaben sie jetzt bekannt.

„Das Thema Gesundheit ist ein großes verbindendes Element zwischen unseren beiden Städten. Darüber hinaus bringt Bad Liebenstein sowohl historisch als auch räumlich ideale Voraussetzungen mit, um eine landesweite Ausstellung zur Garten- und Grünraumgestaltung zu präsentieren“, meint Brodführer.

Auch Bohl ist davon überzeugt, dass eine Bewerbung vielversprechend sein kann: „Bisher gab es in der Geschichte der Thüringer Landesgartenschau noch keinen Kurort, der die beliebte Ausstellung ausrichten durfte. Nun können mit Bad Salzungen und Bad Liebenstein gleich zwei Heilbäder auf dieses Ziel hinarbeiten."

So eine Schau ist eine enorme Herausforderung

Beraten wurden die Südkreis-Bürgermeister von dem Stadtplaner Uwe Wilke, der unter anderem bereits die Bewerbung für die Landesgartenschau in Schmalkalden auf den Weg gebracht hat. Eine solche Gartenschau auszurichten, sei eine enorme planerische, organisatorische und auch finanzielle Aufgabe, hieß es. Zugleich sei sie aber auch eine herausragende Chance, große Schritte in der Stadtentwicklung voranzugehen.

Sollten sich die Pläne konkretisieren, werden die beiden Bürgermeister sie in ihren städtischen Gremien vorstellen und beraten. Dies müsste bis Ende des Jahres geschehen. Dann endet die erste Bewerbungsfrist. In einer zweiten Stufe müssten bis Herbst 2021 erweiterte Unterlagen eingereicht werden.

In Eisenach macht sich vor allem Landschaftsarchitekt Thomas Herrmann (CDU) immer wieder für eine Bewerbung stark. Schon 2016 gab es dazu einen Stadtratsbeschluss. Hermann fordert jetzt, dass die Stadt endlich Flächenvergleiche von einem erfahrenen Büro erarbeiten lässt, um zu prüfen, mit welchen Gebieten und zu welchem Thema sich Eisenach bewerben könnte. Thomas Herrmann selbst hat Vorschläge. So könnte eine Landesgartenschau die Geschichte der großartigen Gartenkünstler in Eisenach widerspiegeln, auch eine Nachnutzung für die einstige Panzerkaserne zwischen Ernst-Thälmann-Straße und Kuhgehänge wäre eine Option.

Büro soll mögliche Flächen in Eisenach auswählen

Unlängst hat Herrmann als Einwohner eine Anfrage für die kommende Stadtratssitzung am 9. Juni gestellt, seine Fraktion ebenfalls, um Genaueres zu erfahren. In der Beantwortung erklärt die Stadt, eine Projektgruppe aus verwaltungsinternen und externen Mitgliedern gegründet zu haben. In einer ersten Sitzung im März 2020 habe man sich unter anderem über die Standortauswahl verständigt.

Im nächsten Schritt soll ein externes Büro mit der Flächensuche beauftragt werden. Wie Stadtsprecherin Janina Walter auf Anfrage erklärte, wolle die Stadt mit dem Sanierungsträger KEM versuchen, einen Ansatz für das Projekt in Eisenach zu finden. Die Kommunalentwicklung Mitteldeutschland GmbH (KEM) hat laut Stadtverwalrung bereits in der Vergangenheit Anträge für derartige Projekte formuliert.

„Diese Erfahrung wollen wir nutzen“, betont Walter. „Zur Erarbeitung der Bewerbungsunterlagen erfolgt natürlich dann ein ordentliches Vergabeverfahren“, ergänzt die Stadtsprecherin.

Die KEM begleitet in Eisenach nicht nur die städtischen Sanierungsvorhaben, sondern auch gemeinsam mit dem Förderkreis zur Erhaltung Eisenachs sowie mit der Stadt das Projekt „Zentral genial“.

Hauptgelände muss eingezäunt werden

Die Beauftragung für erste Ansätze werde derzeit vorbereitet, hieß es aus dem Rathaus. „Die Anforderung an eine Landesgartenschau mit abgeschlossenem Hauptgelände ist in Eisenach mit seinen vielen Parkanlagen nicht so einfach. Das Hauptgelände muss eingezäunt werden, um kontrolliert zu werden oder Eintritt nehmen zu können“, erläutert Janina Walter.

Die jüngste Thüringer Landesgartenschau fand 2017 in Apolda statt. Die nächste soll es im Jahr 2024 in Leinefelde-Worbis geben.