Die Mitglieder des Kreistages haben Hausaufgaben aufbekommen. Kiloweise. Landrat Harald Henning (CDU) hat den Etatentwurf für 2020 in den Kreistag eingebracht und die Kreisräte bekamen die mehrere Finger dicke Vorlage auf die Tische. Jetzt darf sie in Heimarbeit durchgeackert werden.

Kommentarlos wollte Henning das Zahlenwerk nicht aushändigen. Er betonte stattdessen, wie schwer es gewesen sei, einen in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenen Entwurf zu präsentieren. „Henning Schwittay hat jetzt noch ein paar Haare weniger“, sagte der Landrat. Für den Kreiskämmerer war es – als solcher – Haushaltspremiere.

Großen Einfluss auf den Etat habe die Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs durch die Landesregierung gehabt. Deren auf den ersten Blick für die Kommunen positive Bilanz, trübe sich aber bei näherem Hinsehen ein. Zwar bekomme der Landkreis Sömmerda nun rund 1,13 Millionen Euro mehr an Schlüsselzuweisungen und könne mit 173.000 Euro plus an Mehrbelastungsausgleich rechnen, aber auf der Kehrseite seien bisherige Investitionsmittel weggefallen. „Im Ergebnis bekommt der Kreis nicht mehr vom Land, sondern 575.000 Euro weniger“, so Henning. Hinzu kämen weiter gestiegene Aufwendungen im Sozialsektor, Personalkostensteigerungen und angewachsene sächliche Betriebskosten.

Dennoch habe man für den Haushaltsausgleich die Kreisumlage im Hebesatz nicht steigern müssen. Im Gegenteil: Statt 44,360 Prozent betrage sie nun 44,3321 Prozent. Trotzdem spült sie mehr Geld in die Kasse des Kreises. Ursache dafür sei „die positive Entwicklung der Umlagegrundlagen“. Die Kommunen haben also mehr eingenommen.