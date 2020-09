Krokodil soll mit Huhn angelockt werden - Kothaufen werden untersucht

Schönewerda. Noch immer wird ein vermeintliches Krokodil an den Ufern der Unstrut gesucht. Nun soll es mit einem Huhn aus seiner Deckung gelockt werden. Derweil wartet man noch auf die Auswertung des Kots.

Am Mittwoch sollen an der Unstrut bei Schönewerda ein Futterköder ausgelegt und eine Wildtierkamera aufgebaut. Dazu hat sich die Kreisverwaltung nach Absprache mit Experten der Zoos in Leipzig und Erfurt entschlossen.