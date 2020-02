Eine Krankenschwester ist in der Universitätsklinik in Leipzig von einem Mann mit einem Messer niedergestochen worden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mann sticht in Klinik auf Krankenschwester mit Messer ein

In einem öffentlichen Bereich der Leipziger Uniklinik habe der Mann die Frau „mit einem Messer mehrfach verletzt“, teilte das Krankenhaus am Sonntag mit. Mitarbeiter eine Sicherheitsdienstes überwältigten nach Angaben der Staatsanwaltschaft den mutmaßlichen Täter auf dem Gelände des Klinikums und übergaben ihn anschließend der Polizei.

Die Frau wurde laut Universitätsklinikum medizinisch versorgt und „unverzüglich operiert“. Den Angaben zufolge ist ihr Zustand inzwischen wieder stabil.

Ein Ermittlungsrichter erließ am Samstag Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Täter, wie die Staatsanwaltschaft mitteilt. Es bestehe der dringende Tatverdacht des versuchten Mordes. Nach ersten Erkenntnissen hätten sich die Krankenschwester und der 27-Jährige nicht gekannt.

Christoph Josten, medizinischer Vorstand des Uniklinikums in Leipzig, zeigte sich am Sonntag noch immer bestürzt: „Einen solchen Angriff auf unsere Mitarbeiter hat es in unserem Haus, einem Klinikum, noch nicht gegeben. Wir werden alles unternehmen, damit sich so etwas nicht wiederholen kann“, teilte er mit.