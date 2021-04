Mehr als 1000 Kisten voller Bücher in Nordhausen

Das Interesse am Büchermarkt auf dem Nordhäuser Blasiikirchplatz ist in den vergangenen Jahren stets groß gewesen.

Nordhausen. Der Kinderkirchenladen der Blasii-Gemeinde veranstaltet am 24. April wieder seinen großen Büchermarkt.

Die Wettervorhersage ist vielversprechend, das Hygienekonzept vom Gesundheitsamt bestätigt. Damit steht dem Büchermarkt des Kinderkirchenladens (Kila) am Samstag, 24. April, auf dem Blasiikirchplatz nichts mehr im Wege.

In den vergangenen drei Wochen seien mehr als 1000 Kisten voller Bücher im Kila abgegeben worden, berichtet Gemeindepädagoge Frank Tuschy. Der Aufbau des Marktes soll am Samstag punkt 8 Uhr beginnen und der Verkauf etwa eine Stunde später. Das Ende ist bei anhaltend gutem Wetter um 16 Uhr vorgesehen.

Die Bücher kosten drei Euro pro Kilogramm. Jeder Besucher darf sie sich vorher in Ruhe aussuchen. Es sind so ziemlich alle Sorten im Angebot: Fachliteratur, Ratgeber, Reiseberichte, literarische Klassiker, Krimis und ganz viele Kinderbücher.

Einzig die Kinderbücher seien extra sortiert und finden sich in Bananenkisten, die auf dem Platz stehen, erklärt Tuschy. Für die anderen Bücher müssen die Besucher genügend Zeit zum Suchen mitbringen.

Das Hygienekonzept schreibt vor, dass sich Gäste und Helfer nur mit Mundschutz auf dem Kirchplatz aufhalten dürfen und auch nicht mehr als 100 Kunden gleichzeitig in den Büchern stöbern können. Wartezeiten am Eingang können deshalb vor allem am Vormittag nicht ausgeschlossen werden. Tuschy empfiehlt daher einen Besuch in den ruhigeren Zeiten am Nachmittag. Genügend gute Bücher werden mit Sicherheit auch dann noch zu finden sein.

Besucher, die einen Parkplatz für ihr Auto benötigen, werden diesen kaum auf dem Blasiikirchplatz finden, weil diese Flächen dem Klimapavillon weichen mussten.

Alle beim Büchermarkt erzielten Einnahmen kommen der Arbeit des Kila zugute.