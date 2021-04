Neuer Pfarrer in Bleicherode beginnt seinen Dienst am 1. Mai

Bleicherode. Neues aus dem Kirchenkreis: Einführungsfeier für Matthäus Monz ist Mitte Juli geplant. Für Nordhäuser Frauenbergkirche gibt es drei Bewerber. Stelle in Sollstedt ist ausgeschrieben.

Die Gemeinden des Pfarrbereichs Bleicherode freuen sich auf ihren neuen Pfarrer. Matthäus Monz wird seinen Dienst zum 1. Mai in Bleicherode, Kraja, Kleinbodungen und Lipprechterode beginnen. Sein Einführungsgottesdienst soll voraussichtlich am 11. Juli in St. Marien gefeiert werden.

„Nach Ablauf aller gesetzlichen Einspruchsfristen ist es nun amtlich“, teilt Superintendent Andreas Schwarze mit. Sichtlich erleichtert ist der Vorsitzende des Bleicheröder Gemeindekirchenrates, Christoph Maletz. Über ein Jahr musste die Stelle vertreten werden. Ein Jahr unter den besonderen Bedingungen der Pandemie. Nun kommt ein Pfarrer, dessen letzte Stelle in Liebenwalde war und der gebürtig aus dem Ruhrgebiet stammt. Da gibt es bestimmt viele Fragen, wenn er demnächst im Kalistädtchen zum Einkauf unterwegs ist. Ein neues Gesicht, selbst hinter dem Mund-Nasen-Schutz, fällt auf.

Gemeinsam mit seiner Frau – Pfarrerin Manuela Jecht – wird er dann unterwegs sein. Sie sei derzeit noch im Bewerbungsverfahren für eine Stelle im Kirchenkreis, erklärt Regina Englert, Sprecherin des Südharzer Kirchenkreises.

Drei Bewerber für Frauenbergkirche in Nordhausen

Es gibt eine weitere positive Meldung. „Wir freuen uns, dass es für die Pfarrstelle St. Jacobi-Frauenberg in Nordhausen drei Bewerber gibt“, teilt Superintendent Andreas Schwarze mit. Die Termine für die Vorstellungsgottesdienste stehen auch bereits fest – am 11., 18. und 25. April jeweils um 14 Uhr. Angesichts der Pandemielage werden die Gottesdienste in der größeren Sankt-Blasii-Kirche gefeiert.

Pfarrstelle in Sollstedt ist ausgeschrieben

Die Pfarrstellen in Silkerode und in Sollstedt seien aktuell ausgeschrieben, berichtet Regina Englert. Für Sollstedt laufe die Bewerbungszeit noch bis Ende April.