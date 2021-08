Neuer Roman der erfolgreichen Harz-Saga mit Kommissar aus Nordhausen

Benneckenstein. Kathrin R. Hotowetz legt Band 7 ihrer Reihe „Im Schatten der Hexen“ vor. Die Premierenlesung war ausverkauft.

Die Waldbühne ist ausverkauft, rund 400 Leute sind gekommen. Stünde die Corona-Pandemie nicht entgegen, wären gar doppelt so viele Plätze besetzt, so groß ist das Interesse am Samstagabend für die Premierenlesung mit Kathrin R. Hotowetz. Mit „Das Vermächtnis der Wälder“ stellt die Halberstädter Erfolgsautorin gemeinsam mit ihrem Mann und Verleger Axel Steinbach Band 7 der Harz-Saga „Im Schatten der Hexen“ vor.

„Das Vermächtnis der Wälder“ führe die Fäden aller sechs vorherigen Bände zu einem allumfassenden Mysterium zusammen, macht Hotowetz neugierig. In dem 516 Seiten starken Buch fahnden die Kommissare Kalle Rogge, Moritz Sattler – aus Nordhausen – und Joachim Breitner fieberhaft nach den Mördern von Andreas Nehrkorn, als neue verstörende Ereignisse den Harz erschüttern. Ein Hinweis lässt schließlich alle Beteiligten nach einem sagenumwobenen verschollenen Vermächtnis suchen, dem Vermächtnis der Wälder, einen tief im Harz verborgenen Geheimnis, das vielleicht alles erklären würde.

2011, vor fast zehn Jahren, hatte Hotowetz ihren ersten Band „Hexenring vorgelegt. Bald schon war von einer Trilogie die Rede. Doch wurde ihr Wissen von der Geschichte des Harzes, seinen Sagen und Mythen bei Recherchen größer und größer – „Im Schatten der Hexen“ geriet zu einer nunmehr siebenteiligen Krimireihe – zur Freude einer großen Fangemeinde, die ihrerseits schätzt, nicht nur spannende Literatur zu lesen, sondern ganz nebenbei noch etwas zu lernen.

Inzwischen gibt es nicht wenige, die extra in den Harz kommen, um die Originalschauplätze der Bücher zu sehen. Marketingfachleute schwärmen von der quasi kostenfreien Werbung für den Harz.

Bei der Harzer Wandernadel gibt es längst mehr als 100 Sonderstempelstellen. So beispielsweise am Sülzhayner Steinkreuz seit zwei Jahren, das in Band 5 eine Rolle spielt.

Der neue Roman „Im Vermächtnis der Wälder“ ist ab 5. August im Buchhandel erhältlich.